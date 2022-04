HABLÓ LA ALUMNA QUE DENUNCIÓ AMENAZAS POR PARTE DE SUS COMPAÑEROS: «UN CHISTE PARA ELLOS ES UNA AMENAZA PARA MÍ»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Esta tarde frente al colegio Normal, se convocó a una movilización pacífica por lo ocurrido con una alumna de la institución que denunció que recibió amenazas por parte de sus compañeros de curso.

Puntualmente se trató de mensajes dentro de un grupo de Whatsapp donde tres jóvenes planeaban hacer daño a la alumna.

Ayer, el Ministerio de Educación junto a otros organismos y a las partes, decidieron cambiar de curso a los tres involucrados y garantizar que no se acerque a la joven durante los recreos.

Hoy Lourdes Gómez, la denunciante, habló durante la movilización y dijo no estar conforme con la medida tomada por los directivos y el Ministerio.

Estuvo acompañada de docentes y militantes feministas que pusieron el foco en la implementación en las escuelas de la Ley de Educación Sexual Integral. “Las violencias son una conducta aprendida porque nadie nace violento, nadie nace odiando, nadie nace discriminando. La solución es la aplicación de ESI en las escuelas con perspectiva de género y derechos humanos”, remarcó Cecilia Solá, docente, escritora y militante del movimiento feminista.

Lourdes tomó la palabra posteriormente para leer un texto en el que se presentaba y afirmaba que “convocamos esta marcha pacífica para que esto que me pasó a mi marque un precedente y si un compañero o compañera se encuentre en la misma situación reciba el apoyo necesario por parte de los directivos y la Justica”.

“Quiero que la institución esté capacitada para recibir a las personas que estén pasando por una situación alarmante de cualquier índole”, dijo y agregó: “quiero pedir a los padres que eduquen bien a sus hijos, que sepan en qué ámbitos se manejan, un chiste para ellos es una amenaza para mí, hay que tener más empatía y pensar que no todos lo tomamos de la misma manera”.

Finalmente agradeció a “todos los que nos apoyaron de cualquier forma, me sentí muy contenida por todos ustedes, sus mensajes fueron muy importante para mí. Recibí de ustedes lo que la institución no me dio, contención”.

Relacionado