GUZMÁN ASEGURÓ QUE INTENTARÁ LLEGAR A UN ACUERDO CON EL FMI ANTES DE FIN DE AÑO

«No tenemos hoy la capacidad de hacer frente a los vencimientos tal como están programados», advirtió el ministro de Economía.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que el proyecto para concretar este año el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuenta con el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner y se enviará al Congreso nacional en la primera semana de diciembre, con el objetivo de «resolver un problema muy grave de la economía» argentina.

En este sentido, agregó que «para eso hace falta un acuerdo, pero no cualquier acuerdo» porque, argumentó, «firmar uno como el del gobierno anterior sería extremadamente dañino».

«La intención del Gobierno nacional es resolver este problema lo más pronto posible», destacó el titular del Palacio de Hacienda

En ese sentido, Guzmán insistió en que «no tenemos hoy la capacidad de hacer frente a los vencimientos tal como están programados. ¿Cómo se puede hacer frente al pago de US$ 19.000 millones el año próximo y otro tanto en 2023? No hay forma», aseguró.

“Hay quien dice: yo en cinco minutos resolvería el problema, pero eso no es resolver nada, eso es obedecer, y negociar no es obedecer; es una situación muy compleja en la que el Gobierno anterior no tenía que haberse metido», consideró el funcionario en diálogo con la emisora Radio con Vos.

«Buscamos refinanciar, pero no con cualquier acuerdo. Uno como el que firmó el Gobierno anterior sería extremadamente dañino para la Argentina: nosotros buscamos algo bien diferente, un acuerdo sustentable que tenga como base nuestra definición de política económica», indicó.

