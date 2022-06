GUTIÉRREZ: «LO DE KULFAS ES MÁS GRAVE QUE UNA INTERNA»

El diputado provincial, Livio Gutiérrez, se refirió este sábado al pedido de renuncia del ministro Kulfas y de la «gravedad institucional» de este caso.

Ante el conocimiento del pedido de renuncia de Matías Kulfas, el diputado provincial, Livio Gutiérrez, manifestó su interpretación de los hechos.

“Kulfas denunció un posible intento de delito de forma inapropiada, por eso lo corrieron, ya que el comunicado en off que envía su Ministerio a los medios dice «las funcionarias de IASA son designadas por la Vicepresidente de la Nación, ellos armaron un pliego de licitación a medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor», expresó el legislador.

“Esto amerita investigar, porque hacer una licitación a medida de una empresa de la cual, además da el nombre, implicaría la comisión de un eventual delito, porque deja a otras empresas fuera de competencia, con el fin de direccionar la obra pública a una persona”, destacó Gutiérrez.

“Comunicar esto es de una gravedad inusitada que, además, fue reconocido el WhatsApp por la Vicepresidente en las redes sociales y ratificado por el propio Presidente, como información fidedigna del Ministerio; que termina eyectando a Kulfas. Evidentemente, si esto fuera cierto, el ex ministro debería haber puesto sobre aviso al Presidente de la Nación sobre ese pliego y si éste no le hacía caso, debió iniciar una denuncia, porque si no, estaría incurriendo Kulfas en inobservancia de deberes de funcionario público”, puntualizó.

“Por eso es hora que algún fiscal federal intervenga de oficio, porque esto no es un problema de una interna política, esto no es otra cosa que la caja y mucho más grave por la cual se pelean”, sumó.

Por otro lado, remarcó que “este no es un capítulo más de interna oficialista, están hablando de cómo direccionan la obra pública; no les interesa si hay gas, si tenés gasoil, ni cuánto pagamos la luz en el Chaco. Nada les interesa, eso ya lo sabemos y se nota en la vida diaria. Es una pelea de funcionarios de quién tiene la lapicera y cómo se direccionan las cosas”.

Finalmente, Gutiérrez pidió a la Justicia que actúe para dilucidar estos dichos. “Si entramos desde nuestro sector a esa discusión de interna partidaria, les hacemos un favor de distraernos, en una actividad que tiene que ser judicial; en lugar de ver cómo resolvemos realmente los problemas de la gente”.

