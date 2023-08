GUSTAVO Y VIVIAM POLINI FIJARON PRIORIDADES CON ESCUELAS PRIVADAS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

El candidato a gobernador por el CER y su compañera de fórmula compartieron visiones y propuestas con la Mesa Técnica de Educación de Gestión Privada. La construcción colectiva, la comprensión de la realidad que vive el sector y la escucha permanente para poner en valor el sistema educativo fueron las principales conclusiones del diálogo.

En el marco de los encuentros que lleva adelante con representantes de distintos sectores de la sociedad provincial, el intendente de Resistencia y candidato a gobernador por el frente CER expuso sus principales ideas ante los representantes de unas 250 instituciones educativas de toda la provincia; lo que constituye aproximadamente el 20 por ciento del sistema educativo del Chaco.

Del mismo modo, y fundamentalmente, tanto Gustavo, como Viviam Polini, se dedicaron a escuchar las inquietudes que manifestaban quienes tienen el contacto directo con los alumnos y alumnas. “Vamos a diagramar un trabajo de acá hacia adelante; porque entendemos que este es un proceso que, así como nosotros construimos el espacio, construimos la alternativa que la sociedad común nos plantea, también con las instituciones como estas tenemos que empezar a transitar un proceso que seguramente va a redituar en beneficio de los alumnos, que son la prioridad que tienen las escuelas”, sintetizó Viviam Polini.

Según dijo, la dinámica apunta a diagramar ese proceso sobre la base de la planificación conjunta donde la Mesa Técnica sea protagonista para que la construcción de las soluciones “los tenga a ellos como parte del proceso y no fuera, que es lo que sienten”. “Hoy sabemos que tenemos deserción escolar, tenemos alumnos fuera de la escuela, tenemos que encontrar desde adentro qué es lo que tenemos que hacer para que esto no suceda; no con parches, sino a través de un cambio estructural que implique un proceso con todos los protagonistas opinando y debatiendo”, remarcó.

Entendimiento positivo

Pablo Gruber, Representante legal de la UEP número 1 y vocero del sector de las instituciones no subvencionadas en la mesa técnica se mostró satisfecho tras el encuentro y comentó: “Estamos en una ronda con los principales candidatos para hacerles conocer nuestras inquietudes y, a su vez, escuchar de boca de ellos su pensamiento sobre la educación en general y la educación privada en particular”.

Respecto del diálogo con la fórmula CER, señaló que se trató de una reunión provechosa; destacando que tanto Gustavo como Viviam Polini “son personas que conocen la problemática”; por lo que “fue más fácil terminar de comentarles y buscar cuál puede ser algún tipo de idea positiva ante algún requerimiento puntual por parte de las instituciones privadas”.

En el mismo tono se expresó Guido Henry Fuentes, representante legal de la UEP 61 Eben Ezer de Villa Ángela y de las escuelas evangélicas de la provincia. Según él, se trata de “un tema muy controversial porque el conflicto que tiene la escuela pública, también lo tiene la escuela privada”. “Agradecemos también a Gustavo y a su gente que nos pudo atender; y esperamos que pueda ser útil todo lo que charlamos”, finalizó.

La mesa técnica está conformada por representantes de escuelas Adventistas, Católicas, Evangélicas, Escuelas de la Familia Agrícola, escuelas de cuota cero, escuelas sin subvención; entre otras.

