GUSTAVO MARTÍNEZ: «RECONSTRUIR EL VÍNCULO: GOBIERNO, ESTADO Y PUEBLO»

En declaraciones a «La Otra Campana», que se emite por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, con la conducción de Gustavo Adolfo Ojeda, el intendente de la Ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, destacó a la militancia de Corriente de Expresión Renovada (CER), que lo ha ungido pre candidato a gobernador.



El Jefe de la comuna capitalina, contrastó el crecimiento del espacio que ha construido de cara al día 18 de junio de 2023, cuando los chaqueños irán a las urnas convocados por las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), para la elección de candidatos a Gobernador y Vicegobernador de la Provincia y 16 candidatos a diputados provinciales y sus respectivos suplentes, y a las generales el 17 de septiembre.

Está en línea el Intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez.

-Buenos días. Hoy estamos trabajando en construcción de un espacio político que nos va a llevar como candidato a Gobernador el próximo 18 de junio, que es el primer paso de las Primarias en Chaco. Nosotros vamos a participar de estas primarias, obligatoriamente para poder participar de las elecciones generales, pero con un frente único desde nuestro espacio CER.

Este es un espacio que se ha conformado con muchísimos dirigentes del justicialismo, radicalismo, de distintos partidos provinciales, en la expectativa de generar una alternativa que permita gobernar en la provincia. Nosotros estamos convencidos de que es indispensable construir una alternativa y por eso empezamos a trabajar ya el año pasado que recorrimos el Chaco. Realizamos 65 talleres locales en 65 municipios de la Provincia, con cuatro foros regionales que unificaron en cuatro sectores al Chaco en su problemática, en un cuadro diagnóstico, en las expectativas de los sectores de la sociedad. Y este frente CER finalmente, finalizando el año fue definiendo lo que para el año 2023 iba a construir como alternativa política para la provincia. El 2 de enero comenzamos a transitar la provincia con una recorrida intensa durante enero y febrero de 22 departamentos de la provincia del Chaco, más de 50 municipios ya anunciando nuestra participación en la elección de Gobernador. Y finalmente también en una reunión plenaria en Presidencia Roque Sáenz Peña, lanzamos la candidatura a Gobernador por el espacio CER de Gustavo Martínez y vamos a trabajar en estos días, el próximo viernes 31 en un gran plenario en el área metropolitana del Gran Resistencia. Y durante el mes de abril definiendo las candidaturas de todos los municipios del Chaco, de nuestro espacio CER, porque el 29 de abril se inscriben las candidaturas para la participación de las Primarias el 18 de junio. Allí todos los candidatos que participen deben tener el piso del 0,75 por ciento y participar de las elecciones generales del 17 de septiembre en la provincia del Chaco. Esa es la tarea que nos hemos impuesto para poder lograr que en este año en el Chaco también tenga una alternativa más a las dos fuerzas tradicionales que existen en la provincia, así como el frente de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, también está el Frente Integrador del doctor Ivanoff y en este caso también va a estar el frente CER, que es la cuarta alternativa para las elecciones generales en el Chaco.

Recordemos que en el Chaco hay doble vuelta. Si finalmente usted sigue adelante en su carrera política ¿Quién sería el candidato de su espacio para conservar la Intendencia de Resistencia?

-Hoy tenemos un gran equipo en la ciudad de Resistencia. Nosotros siempre, en todos los espacios en los cuales participamos, pusimos como un gran valor la planificación. Obviamente que, en esta gestión municipal, en estos tres años y cuatro meses que llevamos de gestión, claramente esa planificación se vio muy afectada por los dos años iniciales, por la pandemia mundial. Siempre ha sido un valor fundamental de la gestión para nosotros, la planificación, saber que hay cuestiones urgentes que atender, pero que hay cuestiones que obedecen a un orden planificado de políticas públicas que en el tiempo se debe transformar en políticas de Estado. Y eso siempre lo pudimos hacer porque tenemos un equipo de trabajo, que en todas las áreas han trabajado en la Municipalidad para poder lograr un marco nuevo de gobierno en la ciudad de Resistencia. Nosotros hemos logrado consolidar un equipo, donde muchos dirigentes de importante valía como el secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente del municipio, el arquitecto Guillermo Monzón o el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Resistencia, el arquitecto Agustín Romero o los concejales, son cuadros muy importantes que están en condiciones de llevar adelante nuestro proyecto político para la ciudad de Resistencia. Todo esto también lo fuimos construyendo en toda la provincia, con responsabilidad, con mucho compromiso, porque transformar las estructuras del Estado hoy es muy difícil y si no mejoramos primero el Estado, es muy difícil lograr la transformación que espera la ciudadanía. Hoy cualquier medición de opinión indica que el 75 por ciento de los argentinos están cansados de la política, no tienen ninguna expectativa, no tiene ilusiones, está desilusionada… Entonces trabajar para poder reconstruir el vínculo con la sociedad entre gobierno, Estado y pueblo, es un trabajo que nos va a llevar tiempo y para eso se necesita tiempo.

En este gran equipo ¿Está el nombre de quien podría conservar la intendencia de Resistencia o hay que esperar?

-Cualquiera de estas personas, que las nombré, que son parte de un gran equipo que hoy gobierna la ciudad, que son parte de la gestión municipal… En este proceso durante el mes de abril vamos a ir trabajando en la definición de los candidatos a Intendente. Y obviamente que allí vamos a poner también una mirada muy especial en la ciudad de Resistencia.

Es muy importante la prudencia. Yo siempre destaco dos cosas de la política chaqueña, es la fuerte presencia de su sector, recordemos que un bastión muy importante para el «Gustavismo» es la Cámara de Diputados que preside la señora Cuesta, que es su esposa y eso le da mucha presencia política a usted, que excede el ejido de la ciudad de Resistencia. Y a mí me gustaría también que usted nos diga ¿Cuál es el balance de su gestión en estos cuatro años?

-La verdad es que para nosotros es una gestión que está finalizando en algunos meses, que ha tenido una etapa inicial de mucha complejidad, pero que finalmente se está encaminando a poder lograr los objetivos que pretendíamos, tener un municipio saneado, ordenado, de realmente estar a la altura de las demandas de la sociedad mundial, actual y moderna.

