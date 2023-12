GUSTAVO DEL CORRO audio  “DESAPARECIERON 5 CAMIONETAS DE COLONIZACION, NADIE SABE NADA, REALIZAREMOS LAS DENUNCIAS A LOS EX FUNCIONARIOS INCLUIDA LA EX MINISTRA”

En la mañana de Pórtico FM 105.5 programa Pica Picante entrevistamos al Dr Gustavo del Corro vocal del Instituto de Colonización del Chaco quien destaco entre otras cosas lo siguiente “en la jornada de ayer iniciamos el trabajo en el organismo encabezado por la presidente Marilyn Canata y el otro vocal Dr. Lucio Beck, conocimos al personal, nos encontramos con funcionarios que no existen, los pase a planta que supuestamente estaban aprobado es de gente que nos trabajaron en el área, hicieron entregas no se sabe a quién, pero la sorpresa es que FALTAN 5 CAMIONETAS que nadie sabe dónde están, si esto no se aclara realizaremos la denuncia a la presidente anterior del organismo y a la ex ministra responsable del área MARTA SONEIRA”.-

GUSTAVO DEL CORRO nos dijo “ayer iniciamos estamos haciendo un inventario, la presidente y el gobernador nos pidieron que se realice un cierre de corte para verificar el estado económicos y de bienes, para dar inicio a la nueva gestión, es un trabajo minucioso, ayer y hoy recorrimos las áreas, saludamos a los jefes de cada área de colonización”.

Respecto a la sede central de colonización nos dijo por ahora funciona en Resistencia, AGREGO. “sorpresa hay muchos funcionarios con el rango de directores que no están prestando servicio y mas aun la de SÁENZ PEÑA es una delegación que no existe, tiene personal asignado que no trabaja, hay muchas irregularidades que realmente asombran, no había funcionario en la gestión anterior había saqueadores, nos faltan vehículos, vamos a denunciar a los funcionarios anteriores”..

