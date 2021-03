GRILLO DESTACÓ EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS

Las disertantes fueron Iride Grillo, jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco; Rosana Glibota, jueza de Cámara del Crimen N° 2 de Sáenz Peña en representación de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA); Vanessa Zachman, asesora de Niños, Niñas y Adolescentes e integrante del Ministerio Público de la Defensa; y Marta Inés Brugnoli, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción. En tanto que moderaron Elia Nilfa Pisarello, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y delegada de AMJA; y Rubens Aguirre, defensor oficial N° 4 en lo Civil de Sáenz Peña.

Rubens Aguirre comenzó la presentación recordando el motivo de la conmemoración de esta fecha, destacando que por eso decidieron realizar esta actividad “con mujeres forjadoras de un futuro más igualitario”.

En primer lugar, la delegada regional de la sede Sáenz Peña de la Cuenca del Plata (UCP), Ivana Angeloff, expresó la “felicidad de estar junto a ustedes en esta fecha tan especial. Quiero agradecer a las expositoras que nos van a entregar una reflexión y su mirada del rol activo y decisivo que desempeñamos las mujeres. Muy agradecidos desde la UCP también con los moderadores”. Recordó que el principal objetivo de la actividad era conmemorar el Día de la Mujer y compartir un espacio institucional y social “para reflexionar sobre el rol de la mujer en los diferentes ámbitos en que se desempeña y su evolución en el tiempo, destacando el enorme esfuerzo que realizamos en la sociedad para forjar ese futuro igualitario al que se refiere el título de la actividad. Espacios como el de hoy revalorizan el género femenino, en todos los espacios y desde todos los lugares en que participamos”.

Por su parte, Silvina Suárez, coordinadora académica de la Facultad de Derecho de la UCP dio la bienvenida y adhirió a esas palabras, comprometiéndose a que ese espacio continúe para institucionalizar “estos espacios de reflexión donde se revaloriza el género”. Saludó y agradeció “a todas las expositoras porque desde el camino que hicieron hoy podemos hablar desde una perspectiva superadora”.

A continuación, se transmitió un video de expresión corporal realizado por bailarinas de Ireneo Estudio con música de cantoras argentinas.

Luego Pisarello reflexión sobre qué significa el lugar que ocupamos en el desarrollo de una sociedad y presentó a Rosana Glibota haciendo hincapié en sus antecedentes académicos y laborales, puntualizando las cuestiones relativas a la temática de género.

Gllibota hizo referencia al título de la actividad, señalando que se trata de un futuro “con un presente muy complejo en el que hemos aprendido a convivir con las capacidades, valores, esfuerzo y sacrificios para tratar de sobreponernos a esta situación como mujeres en los distintos roles que ocupamos en la comunidad. Estoy convencida de que somos forjadoras de todas aquellas personas que nos miran lo que decimos, lo que impartimos, qué es lo que estamos haciendo y ofreciendo con la capacitación y el perfeccionamiento continuo, entregando herramientas útiles para prevenir y erradicar la violencia existente”.

Los caminos que transitamos nos van formando. Como meta siempre tuve la formación y tengo que agradecer al Poder Judicial porque siempre tuve esa mirada y esa escucha atenta a aquellas personas con experiencia y con mayores capacidades para enseñarnos, que nos entregaron algunas herramientas de las que he aprendido valores para poder brindar un mejor servicio de justicia en el que me desempeño. Siempre trabajando con equipos humanos que dignifican la tarea que realizamos en la justicia, con las familias de las víctimas y de los presos. Hay que integrar todas esas situaciones para que no haya más discriminación y ni violencia en contra de las mujeres”.

Zachman se refirió a la tarea como defensora en el sentido de implementar buenas prácticas en la atención de niños, niñas y adolescentes (NNA). “Lo más preocupante sigue siendo la violencia sexual a la que están sometidas las niñas y las adolescentes, una cuestión muy sensible y que nos conmueve por lo que trabajamos mucho en cuanto al abordaje en articulación con las áreas de salud, educación. La violencia hacia las niñas y adolescentes en la justicia juvenil no es un territorio invisible, al hacer una denuncia salen de la oscuridad y se empoderan. Ahí el estado tiene una actividad muy importante”.

Consideró además que al trabajar por las generaciones futuras “se trasciende la propia pequeñez, ahí se hace la diferencia. Siempre se puede mejorar, propiciar herramientas para visibilizar los derechos de niñas y adolescentes, definir otros estereotipos y avanzar sobre la sustentabilidad de las políticas públicas. Si bien se han producido cambios en cuánto a las leyes de protección de NNA todavía queda camino por recorrer en cuanto a la operatividad. Enfrentamos numerosos desafíos para atender adecuadamente la violencia. Sin embargo, estamos avanzando y reconociendo esta actividad a través de la coordinación de todos los organismos y autoridades. La niña de hoy es la mujer de mañana, por eso las energías hacen al desarrollo de la paz y de la igualdad. Somos aprendizaje desde que nacemos por eso es fundamental una pedagogía de la paz que transforma y es acción, a la vez que es vida”.

Marta Brugnoli, con sus 44 años como abogada litigante y mediadora nacional, pidió que se ponga el nombre de Analía Susana Donner a una sala que se encuentra en el edificio del Poder Judicial en Sáenz Peña. “La quiero recordar también hoy porque el día del abogado se había acercado mucho a nosotros. Su muerte fue un golpe durísimo para los abogados y especialmente para las abogadas”, señaló emocionada.

Luego recordó que en sus inicios las abogadas litigantes eran pocas. “Todos me integraron y me ayudaron. Sentí siempre que me fue fácil esa integración porque fui criada en un hogar –y esto quiero resaltar porque me parece sumamente importante para que criemos bien a nuestras niñas- con libertad, valorada, con respeto, con mucha fortaleza, con poder de decisión. Me hicieron siempre sentir que era importante dentro de mi hogar y que podía con responsabilidad y estudio lograr lo que quisiera en la vida”.

“Las niñas hoy van a ser las mujeres del futuro, así vamos a criar niñas valientes, seguras, que miren el futuro con confianza, que puedan valerse por sí mismas y ayudar a otras a que lo hagan”, agregó al tiempo que consideró la actividad gremial como de suma importancia para los litigantes. “Creo que nos falta reacción ante determinada circunstancias que se nos presentan. Les quiero decir a las abogadas litigantes que se acerquen al colegio, que tenemos una gran tarea por hacer, necesitamos un activismo fuerte, empoderarnos, romper esa brecha”, finalizó.

Grillo instó a no cansarse

La jueza Grillo comenzó diciendo que para ella se trató de “una tarde de muchas emociones, en un tiempo cronológico –hoy- que es parte de nuestra historia y a su vez debe formar parte esta tarde chaqueña calurosa y encendida de amor. Y este tiempo cronológico que nos da la posibilidad de detenernos a reflexionar, que tanta falta nos hace y cuanto bien ha hecho la pandemia para posibilitarnos estos tiempos de reflexión, de detenernos de sortear obstáculos, de trascender sobre nuestras vulnerabilidades humanas. Y desarrollar infinitamente nuestras potencialidades perfectibles y sagradas, humanas, de cada ser”.

“En esta tarde debo decir que me siento muy emocionada y hasta perturbada. Una perturbación de espíritu que me fortalece, me oxigena y me exige no cansarme y pedirles que no nos cansemos. Esa energía providencial que más allá de los cultos está, late en cada persona humana reconociéndose parte de una instancia colectiva que es nuestro planeta Tierra”, continuó.

Y agregó: “Desde allí quiero pedirles humildemente que no nos cansemos. Contemplo -en el verdadero sentido de la expresión que es detenernos a observar, a ver, mirar- cada uno de sus rostros, bellos rostros de mujeres nuestras. Y en este ámbito quiero pedirles no cansarnos y dar las gracias por tanto. ¡Qué bellos rostros de mujeres, valientes, pioneras, forjadoras de espíritus y de un futuro más igualitario como nos invita este encuentro!. Y contemplar, luego de escucharlas, enriquecerme y tener la oportunidad de cerrar este círculo. El poder debe ser visualizado hoy así, a la manera que nos enseñaban y nos seguirán enseñando nuestros pueblos indígenas. Revisar nuevas maneras de ejercicio de nuestros poderes, desde los distintos ámbitos, desde esta mirada que nos exige más mirada de mujer en todos los ámbitos institucionales y sociales que forman parte de nuestras vivencias individuales que son colectivas. Y contemplar estos rostros que exhalan vida humana, trascendente, historias humanas”.

“En el medio de estos rostros de mujeres podemos contemplar la mirada de un hombre, de uno de nuestros varones que hoy fue invitado a compartir este espacio. Rubens, una vez más gracias porque tenés mirada de mujer. Esa mirada de mujer es parte de la esencia humana, como es parte la mirada masculina que no podemos ni debemos desdeñar porque debemos enseñar a nuestros varones y debemos aprender que vamos juntos y juntas a la par”, sostuvo la jueza Grillo.

“Ser incansables significa decir estamos vivas y vamos a seguir estando porque aunque ya no estemos biológicamente en este tiempo finito, seguiremos vivas en la memoria de quienes vendrán. Como nuestra inolvidable María Luisa Lucas, nuestra Maruca. Es nuestro deber preparar un futuro más igualitario para quienes vendrán y estar participando hoy aquí en este ámbito institucional educativo que nos permite a través de una universidad más acceso a saber porque es más acceso a poder”, expresó.

Grillo también quiso hacer “un homenaje a mí misma para no olvidarme que antes que nada soy abogada y mi camino inclaudicable es abogar, abogar, abogar. Marta, me recordaste a mi madre que me enseñó desde el vientre materno a abrazar, enamorarme y conmoverme con todo mi ser y elegir la abogacía. En este tiempo social de la justicia, de tantas violaciones a los derechos humanos en democracia, en este ámbito tan sensible, Eli me enseñaste en aquella oportunidad en que pude capacitarme como jueza de primera instancia y vos jueza de cámara en ese Centro de Estudios en el que nos preguntaron si teníamos vivencias de situaciones de violación de derechos humanos y especialmente desde la perspectiva de género. Y di testimonio desde lo que yo había sufrido quizá por ignorancia involuntaria que me había hecho sentir una situación vinculada que la perspectiva de género tenía que ver con la hipersensibilidad femenina, que forma parte de aquel silenciamiento, de invisibilidad, que nos colocó en situaciones que nos queríamos más hoy forma parte del nunca más. Por eso les pedía más mirada de mujer en las personas humanas trascendiendo al hombre y a la mujer, desde una perspectiva de género como personas humanas que somos”.

“Después de emocionarme tanto con el arte, en esa danza y en esa voz que como expresión cultural, esta es la diversidad de la que formamos parte, compleja, dispersa, en la que todas las personas y sujetos y sujetas de protección constitucional, ¡qué maravilloso es sentir y escuchar en cada una de las expresiones de ustedes al derecho constitucional y convencional encendido, como proyecto de vida y como exteriorización de la vida social, que es parte de nuestra realidad diaria! En este tiempo cronológico que apura los relojes y marca tiempos tiranos llegó el momento de cerrar el círculo para nuevas posibilidades de encuentros tan enriquecederoes, movilizadores. Quiero dar gracias como dije al principio y pedir que no nos cansemos, que sigamos cada día con más energía con mayor grado de responsabilidad a las autoridades constituidas, dirigenciales. Y particularmente a mí, que tengo en la provincia del Chaco el mayor grado de responsabilidad respecto de este flagelo de las violencias que nos duele, nos avergüenza y nos lleva necesariamente a compartir diciendo que aquí estamos para escuchar, para aprender y para hacer, porque es tiempo de hacer y tiempo de respuestas. En mi corazón gracias y como siempre digo estoy siempre (con permiso de nuestros ancestros y ancestras) ñachec”, concluyó.