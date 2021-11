GRAVE DENUNCIA CONTRA EL EX DIPUTADO ACOSTA: HERMANAS ACUSAN “MANOSEOS”, ABUSO SEXUAL Y MALTRATO LABORAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Dos hermanas denunciaron al actual vocal de Sameep Raúl Policarpo Acosta por supuesto abuso sexual y maltrato laboral. Afirman que el funcionario “nos amenazaba que nos iba a dejar sin trabajo” si las chicas contaban la situación. Por su parte, Acosta dijo que no hará declaraciones públicas hasta no hablar con su abogado.

Las denunciantes son Caren Kaufman y Bárbara Kaufman, de 21 y 22 años respectivamente, quienes comentaron que tomaron contacto con Raúl Acosta porque militaban en el partido Concertación Forja, espacio político liderado por el ex diputado y actual vocal de Sameep. “Tengo pruebas donde él me enviaba videos porno, eso dejé asentado en la comisaría, tengo capturas”, aseguró Caren.

La denuncia oficial fue radicada este 9 de noviembre en el Departamento de Violencia Familiar y de Género de la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana y la causa recayó en manos de la fiscal N° 3 Rosana Beatriz Soto, aunque Diario Chaco logró saber que luego el expediente fue enviado a la Fiscalía N° 5.

Según contaron las hermanas Kaufman, en 2018 junto a sus padres llegaron a Resistencia desde La Leonesa, ya que Raúl Acosta les ofreció trabajo en la Subsecretaría de Participación Ciudadana que encabezaba. La familia vivió en una habitación que estaba en el mismo edificio que la oficina de Acosta.

Tras efectuar la denuncia, las hermanas Kaufman fueron a los estudios de Radio Gualamba y expusieron al aire lo que antes dejaron asentado en sede policial.

Bárbara, la mayor, fue la que comenzó a relatar la situación y confirmó su denuncia contra Raúl Acosta, actual vocal de Sameep. “Por mucho tiempo nosotros no hablamos pero ya que hicimos terapia ahora estamos preparadas y con mi hermana nos animamos e hicimos la denuncia”, aseguró.

La supuesta víctima relató que “nosotras vivíamos en La Leonesa cuando el señor Raúl Acosta era el jefe de mi papá. Él tiene su partido político, Concertación FORJA y nosotras militábamos para ellos. Él le ofreció trabajo a mi papá y cuando cumplí 18 vine a estudiar a Resistencia y él le decía que vaya a trabajar con ellos. Yo cuando podía iba porque formaba parte de la Juventud Forja”. “Luego del 2019 él empezó a acosar y nosotros no hablábamos porque él nos amenazaba que nos iba a dejar sin trabajo a nosotras y a mis padres que dependían de ellos”, agregó y afirmó que “en ese momento cobraba una beca que venía del partido, con eso él nos extorsionaba”.

Sobre esto último la joven amplió y contó que “él nos daba la beca y nos decía que por qué no nos acostábamos con él, que él nos iba a dar todo, nos iba a dar plata, nos iba a comprar lo que queríamos”.

Según la denunciante, eso ocurrió en el 2019, cuando Acosta ocupaba el rol de subsecretario de Participación Ciudadana en la administración provincial anterior. Actualmente el área está a cargo de Susana Ramírez como consta en la página del Mapa del Estado, una mujer que las chicas también conocen.

“Actualmente existe la subsecretaría y está a cargo de la doctora Susana Ramírez, que es la abogada de Forja”, aseguró Bárbara a la vez que manifestó que le contaron a Ramírez de la situación y “nos dijo que no compartía cosas que él hacía”.

Si bien Bárbara expresó que no hubo acto sexual, ante la consulta sobre cómo fueron los acosos respondió que “verbalmente y manoseo, nos tocaba y eso”. Además agregó que todo ocurría en la oficina de la Subsecretaría en la actuaba Acosta.

Fue Caren, la hermana menor, la que detalló cómo aparentemente Acosta las convocaba a su oficina: “Nos pedía que hagamos notas o nos mandaba a comprar algo y nosotros le llevábamos a la oficina y él llaveaba la puerta”. “Buscaba motivos para que vayamos a la oficina solas”, agregó Bárbara.

Luego Bárbara continuó con el relato asegurando que el actual funcionario les decía que “teníamos que estar con alguien que tenga plata, que sea como él, inteligente y un montón de cosas más y que si hablábamos o decíamos algo le iba a sacar el trabajo a mis padres”.

En ese momento, volvió a intervenir Caren quien aseguró que Acosta le “enviaba videos pornográficos” y que “yo no le contestaba”. “Para acomodar eso te mandaba videos de lo que cocinaba él”, expresó.

Fue en ese momento que Caren contó duros detalles: “Me encerraba en la oficina, llaveaba y me decía que me acueste con él 50 minutos contados y que me iba a pagar 50 mil pesos y me iba a comprar una moto, pero que si yo hablaba a mis padres le sacaba el trabajo”.

“Varias veces aprovechaba el momento para pedirme una nota, me llamaba a su oficina, cerraba con llave su puerta y comenzaba con sus abusos, me besaba mi cuello, me agarraba mi cara y me daba besos en la boca. Intentaba salir de esa situación pero me ganaba la fuerza y no me dejaba salir”, denunció también.

“Me agarraba los brazos, me tocaba los pechos, me desprendía el pantalón”, agregó y señaló que “él se desprendía el jean y el cierre y me tenía contra la pared, me agarraba y me besaba”. Ante la consulta sobre si alguna vez Acosta mostró su miembro, respondió que “no llegó a eso, pero sí me empezó a apoyar y a tocar. Me tenía arrinconada contra la pared y no podía salir porque tenía llaveada la puerta”.

Sucedió “un montón de veces pero yo no podía decir nada porque nos amenazaba, decía que sin él nosotros no podíamos decir nada”. Bárbara por su parte manifestó que “a mí sí me mostraba sus partes íntimas”.

Según las chicas esta difícil situación se extendió por un año aproximadamente, hasta que Acosta se fue como vocal a Sameep y ellas permanecieron en la Subsecretaría de Participación Ciudadana.

En la denuncia consta que un día Caren le contó a su hermana lo que estaba sufriendo y fue así que Bárbara aprovechó la ocasión para responder que ella atravesaba por el mismo conflicto.

Ante toda esta situación, Raúl Acosta le dijo a Diario Chaco que “no voy a hacer declaraciones públicas hasta no hablar con mi abogado. De igual manera, no tengo problemas en ir a la Justicia para que se demuestre que nada de lo denunciado es verdad”.

