GRAN MOVILIZACIÓN EN LA PLAZA 25 DE MAYO POR EL ASESINATO DEL JOVEN QOM

Esta mañana, familiares y allegados, organizaciones y asociaciones como el MTE, Frente Popular Darío Santillán, Partido Obrero, PRML, entre otras, se congregaron en la plaza central de la capital chaqueña y también en San Martín, para pedir justicia por la muerte del joven qom.

Se trata de Josué Lagos, un joven de 23 años perteneciente a la etnia qom, quien fue asesinado el pasado viernes en la localidad de General San Martín, tras un desorden ocurrido en inmediaciones al destacamento policial en el barrio Los Silos.

El hermano de Josué, Cristian Lago, en dialogó con Diario Chaco manifestó: “Pedimos justicia, que empiecen a cumplir con todas las palabras que dicen, que se haga justicia por mi hermano, él estaba tranquilo y vino alguien y no le tembló el pulso y empezó a disparar”.

Señaló que el joven asesinado era el único que acompañaba a su padre, un anciano de más de 80 años que vive solo, adujo que Josué era quien cuidaba de él y que el viernes se encontraba justamente visitando a su padre.

“Él fue a visitar a mi papa, el siempre changueaba y con lo poquito que ganaba siempre le llevaba a mi papa, y ahora no está más, ahora qué va a hacer mi papa”, lamentó Cristian tras la pérdida de su hermano.

Y agregó “Ellos -por la policía- salieron a detener, pero tenían que detener a aquellos que estaban provocando, pero que era una pequeña no fue una provocación grande y empezaron a disparar y mi hermano estaba tranquilo”.

Hasta el momento son cinco los efectivos policiales detenidos y se continúa con las investigaciones pertinentes para esclarecer el conflicto que desembocó en la muerte del joven qom. Sin embargo, todo indicaría que se trató de un hecho de violencia institucional por parte de las fuerzas policiales.

“Lo único que pido es que se haga Justicia, algunos hermanos también sufrieron las mismas consecuencias y quedaron impunes. Que aquel que mató reciba su castigo”, señaló Cristian esta mañana tras la manifestación que encabeza en la plaza 25 de Mayo.

Contó además que no tuvieron comunicación alguna con las autoridades “no sabemos nada de la ministra, no se comunicó, no se acercó”.