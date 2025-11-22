GRAN INICIO DE “CHACO VIBRA” EN EL PARQUE 2 DE FEBRERO: HOY SIGUEN LOS ALONSITOS Y PIKO FRANK

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se realizó la primera noche de Chaco Vibra en el Parque 2 de Febrero, en Resistencia. Un evento que invita a disfrutar en familia del folclore, las artes, la danza y la gastronomía; como sello cultural y de pertenencia, de los chaqueños.

En el festival de este viernes estuvieron David Gómez, “El Heredero”, quien hizo vibrar al público con la Chacarera del Monte, e Iván Ruiz, quien se llevó la ovación de la noche junto a demás artistas que formaron parte de la primera jornada, entre ellos: Crecimiento; Dúo Acuarela; Edi Macci; Fulgor Nativo; Gualamba; Humberto Falcón; Los Residentes; Los Troperos del Chamamé; Maxi Toloza; Tiempo de Reencuentro y Trinar.

Además, participaron los cuerpos de danzas: Ballet Magesta Espacio Artístico; Escuela Municipal de Danzas; Imágenes Ballet; Ballet Romance de Zamba; Ballet Zitto Segovia; Academia de Danzas Nativas “Reflejos de Tradición”.

Sobre el evento, el Presidente del Institut de Cultura, Mario Zorrilla manifestó: “Estamos muy contentos, entrando en calor con el primer día, y el público también se va adaptando a lo que es un evento tan trascendental para la región. El predio está muy lindo, hay muchísimos artistas en Chaco Vibra al que queremos incluirlo en el circuito de los Festivales nacionales, como esta 2da edición que convoca a figuras relevantes, con las escuelas de folclore, la gastronomía y la hermosa oportunidad de disfrutar en familia”.

ESTE SÁBADO: UNA NUEVA NOCHE PARA DISFRUTAR

Desde las 21 hs, la segunda noche del festival contará con un amplio programa artístico, con las presentaciones de: Los Alonsitos, Piko Frank; Catalina Ruiz; Emiliano Cardozo y Los Cardocitos; José Aranda; Siempre Fibra; Las Guaynas Porá; Litoraleños; Norteños Folk; Sixto Romero; Tele Miranda; Tribu y Vale el Trago.

Y los grupos de danza: Academia Juan Alberto Ortega; Academia Alborada de Pañuelos; Ballet Aires de Tradición; Ballet Estampas Argentinas; Ballet Luz Argentina y Academia Imagen de Mi Tierra.

