EL PEDIDO DE LA AFA A ESTUDIANTES LUEGO DE HABER CONSAGRADO A ROSARIO CENTRAL CAMPEÓN DE LA LIGA 2025

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió otorgarle el título de campeón a Rosario Central por terminar primero en la Tabla Anual de 2025. Luego de esa determinación, que generó un revuelo, la entidad ahora obliga a Estudiantes de La Plata a tener un gesto con el Canalla.

El Pincha visitará a Central por los octavos de final del Torneo Clausura el próximo domingo 23 de noviembre.

“¡Que 2026 te/nos espera! Cuídate mucho, Boina multicolor. ector, la Asociación del Fútbol Argentino. En fin”, publicó Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, en sus redes sociales.

Además, el dirigente difundió un escrito fechado este viernes por la Liga Profesional de Fútbol, en el que se indica que el plantel de Estudiantes deberá realizarle un pasillo de campeón a Rosario Central.

El tuit de Pablo Toviggino sobre la decisión de la Liga Profesional. (Foto: Captura).

La pelea entre la AFA y Estudiantes viene de hace tiempo. La última se desató luego de la decisión que tomó el ente con el título del elenco rosarino, ya que el Pincha comunicó en sus redes sociales que no hubo una votación sobre el reconocimiento al equipo de Ángel Di María.

“Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien sos!! Pecho Frío!! Me olvidaba, sí se votó, por unanimidad con tu club presente en su vicepresidente. En fin …“, escribió Toviggino en su cuenta de X.

Acusaciones cruzadas entre la AFA y Estudiantes por el título de Central: de “no hubo votación” a “terrorismo” (Foto: X/@tovigginopablo)

Aunque no lo nombró, su mensaje estuvo dirigido a Juan Sebastián Verón, actual presidente del Pincha, que está públicamente enfrentado con la cúpula de la AFA.

Ese mensaje de Toviggino fue una respuesta al posteo que había hecho la cuenta oficial del Pincha desmintiendo a la AFA. “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025″, señalaron.