GRAN HERMANO: FURIA CONFIRMÓ QUE TIENE LEUCEMIA

Después de semanas de especulaciones sobre su salud, Furia, una de las participantes destacadas de Gran Hermano 2023, finalmente compartió en la gala del lunes una noticia impactante: tiene leucemia de grado 1.Juliana Scaglione decidió dar un paso al frente y compartir su diagnóstico con sus compañeros y el público televisivo.

La revelación tuvo lugar durante una conversación con los otros participantes, donde Furia expresó la realidad de su enfermedad. «Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro», fueron algunas de sus primeras palabras al respecto.

La participante explicó que, a pesar de no requerir tratamiento por el momento, debe someterse a análisis de sangre mensuales para controlar la evolución de la enfermedad. Afirmó que esta situación no le impide continuar en el programa y agradeció el apoyo incondicional de sus compañeros, a quienes considera su familia.

La decisión de Gran Hermano de permitir que Furia compartiera su diagnóstico en el programa generó controversia entre los espectadores y en las redes sociales. Sin embargo, los médicos que la atienden confirmaron que puede llevar una vida normal y solo necesita seguimiento regular.

En el confesionario, Furia se dirigió directamente a los espectadores y expresó su agradecimiento a quienes la apoyan. «Yo me debo a la gente. Estaría bueno que los ‘Furiosos’ lo sepan, la gente que me apoya. Piensen que cuando yo entré al canal antes de entrar acá había tres personas esperándome. Hoy no sé cuánta gente tengo, si tengo tribuna o no», afirmó con emoción.

