GRAN ESTAFA: ENGAÑARON A UN HOMBRE CON CHEQUES SIN FONDOS POR MÁS DE TRES MILLONES DE PESOS

El hecho ocurrió en Sáenz Peña, un hombre puso su moto a la venta y una persona le pagó con cheques falsos. «Ahora estoy sin la moto y sin el dinero «, dijo la víctima.

Un vecino de la ciudad de Sáenz Peña, identificado como Mario Pérez, puso en venta su motocicleta en uno de los grupos de compra venta de Facebook y se presentó un interesado, conocido como «Tito», quien compró la moto y la pago con cheques del banco Galicia.

El propietario de la moto antes de entregarla fue al banco en cuestión y consultó si los cheques eran válidos. Desde la entidad confirmaron que si, por lo tanto, Pérez procedió a depositarlos en su cuenta del Nuevo Banco del Chaco. Sin embargo, los pagos nunca impactaron porque los cheques no tenían fondos.

«Supongo que me dieron cheques clonados», dijo Pérez. El estafado intentó buscar al hombre que le entregó los cheques, lo llamó varias veces, pero no logró contactarlo. «Use todas las redes sociales para poder contactarlo incluso en mi estado de WhatsApp, en los grupos de compra venta y también pidiendo a la gente, a los vecinos e Sáenz Peña, que se cuiden con esta persona porque tengo entendido que no es la primera vez que se maneja de esta manera», sostuvo.

Pérez lamentó esta situación y comentó: «Actuado de buena fe uno se desprende de un bien para poder cumplir con otras obligaciones y se encuentra con que está siendo estafado. Ahora estoy sin la moto y sin el dinero «. «Hace días que lo estoy buscando, desde que no me impactaron los cheques. Nunca la pude encontrar, hice todas las denuncias correspondientes y creo que la Policía lo está buscando», relató Pérez.

Por otra parte, el damnificado agradeció a los vecinos que aportaron varios datos de esta persona. «El domingo estuve recorriendo muchos lugares donde podría estar, pero no logre hallarlo», explicó Pérez. Sin embargo, en esa recorridas identificó su moto en un kiosco en poder de unos colombianos. Intentó explicarles que el vehículo era suyo, que lo habían estafado con unos cheques sin fondo, pero el conductor aseguró que la había comprado.

Pérez les dio aviso a los efectivos policiales de lo ocurrido e intentó retener al sujeto con ayuda de unos amigos. La moto fue secuestrada y estará en la Comisaría Cuarta hasta que se esclarezca esta situación. «El conductor de nacionalidad colombiana dijo que pago por la moto tres millones 200 mil pesos, es el mismo monto por el cual me estafaron», contó Pérez.

Por último, el hombre ofreció una recompensa para quien le brinde cualquier dato para dar con el paradero de «Tito». «Es impresionante este muchacho las cosas que está haciendo, sigue estafando a la gente y hay que detenerlo de alguna manera», lamentó.