GOLPE AL NARCOTRAFICO EN CASTELLI: SECUESTRAN MÁS DE 19 KILOS DE MARIHUANA EN UN OPERATIVO ANTIDROGAS

Juan José Castelli, 6 de diciembre de 2025.

En un importante operativo ejecutado por la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos y la Dirección Antinarcóticos, se concretó este sábado un allanamiento que derivó en el secuestro de más de 19 kilos de cogollos de marihuana, once plantas de cannabis y diversos elementos asociados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo entre las 14:20 y las 18:25, en un domicilio ubicado en calle Caranda, entre El Agricultor y Avenida del Trabajo, en la Chacra 108 de esta ciudad, en cumplimiento del Decreto Fundado N° 525/2025 emitido por el Juzgado de Garantías de J. J. Castelli, a cargo del Dr. José Luis Kerbel, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737, con intervención de la Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. María Eugenia Arechavala Viola.

El secuestro

Durante la requisa, el personal policial logró incautar:

19 paquetes termosellados con una sustancia verde amarronada. Tras el pesaje y las pruebas de campo, se confirmó un total de 19,030 kilogramos de cogollos de cannabis sativa (marihuana) .

con una sustancia verde amarronada. Tras el pesaje y las pruebas de campo, se confirmó un total de . 11 plantas de cannabis , con características organolépticas compatibles, también positivas al test orientativo.

, con características organolépticas compatibles, también positivas al test orientativo. Un teléfono celular marca TCL.

$68.100 pesos argentinos en efectivo.

Dos balanzas de precisión, una de gran tamaño y otra pequeña.

Personas presentes y situación procesal

Si bien no se registraron aprehendidos durante el operativo, en el domicilio se encontraban tres personas:

Una mujer identificada como M. M. , de 50 años.

, de 50 años. Un adolescente de 17 años .

. Un menor de 12 años.

Todos quedaron supeditados a la causa mientras avanza la investigación.

El principal sospechoso en la causa es W.F.P., alias “Bebi”, de 27 años, domiciliado en la vivienda allanada. Por disposición judicial, se ordenó su aprehensión, quedando registrado en la Orden del Día correspondiente. Al momento del operativo, el investigado no se encontraba en el lugar.

Autoridades presentes

El procedimiento contó con la supervisión del Jefe del Departamento Antinarcóticos Interior, Comisario Inspector Nicolás Ramón Diloff, y fue informado oficialmente por el Subcomisario David Emanuel González, jefe de la División Operaciones Drogas Interior de J. J. Castelli.

