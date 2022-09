GOBIERNO DARÍA UN REFUERZO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El Gobierno avanza con la idea de otorgar beneficios a los sectores exportadores más dinámicos, pero busca equilibrio político y social. La contracara del dólar soja será un refuerzo en los ingresos de los sectores más vulnerables de la población.

Con la mayor recaudación tributaria que traerá la aceleración en la liquidación del complejo agroexportador, se financiará un pago especial para personas que están por debajo de la línea de la indigencia y que no reciben ningún plan social.

La medida aún se encuentra en elaboración, pero se estima un universo de 2 millones de beneficiarios.

Según confirmó Ámbito, se trabaja en una política de refuerzos de ingresos que estará destinada a personas que están por debajo de la línea de la indigencia y que no reciben ningún plan social. La intención es que pueda aplicarse a partir del mes de octubre.

“La idea es asistir al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no está incluido en los programas sociales. Se trata de personas que están en la informalidad, sin hijos (no cobran AUH ni Tarjeta Alimentar) y no ingresaron al potenciar trabajo. De todas maneras, hay que esperar a la reglamentación y a ver cuánto se recauda de las retenciones de las exportaciones de granos de soja con esta nueva medida”, explicaron.

