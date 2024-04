GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA SERÁ INDAGADO POR LA CAUSA «VACUNATORIO VIP»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Ginés García González fue el ministro de Salud durante los dos primeros años de la presidencia de Alberto Fernández y será indagado el próximo 16 de abril en la causa «Vacunatorio VIP». Escándalo que le valió su salida del gobierno.

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, fue quien fijo la fecha y el acusado prestará la indagatoria a través de Zoom. Además, en la causa fueron indagados otros funcionarios de menor rango. Por ejemplo, Alejandro Costa, ex titular de Estrategias Sanitarias, María Elena Borda, ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas; Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de Atención a Pacientes, Alberto Maceira, ex director del Posadas, y Marcelo Guille, ex secretario privado de González García.

El ex ministro está acusado por los presuntos delitos de «abuso de autoridad y peculado», ya que rompió el protocolo de vacunación contra el Covid-19 que había fijado la propia cartera sanitaria. La vulneración quedó al descubierto cuando el periodista Horacio Verbitsky dijo en un programa de radio que se había inoculado gracias a una invitación de García González.

En el listado de vacunados VIP también figuraban Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda «Chiche» González y las hijas, el ministro de Economía Martín Guzmán, el entonces canciller Felipe Solá, el ex embajador en Brasil, Daniel Scioli, el ministro de Defensa Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, el mismo Ginés González García y varios empresarios amigos suyos.

La jueza había desestimado la denuncia sobre 65 de los 70 casos que tramitaban en el expediente y sólo dejó abierta la investigación sobre personas que no cumplían con los requisitos para recibir anticipadamente la vacuna contra el coronavirus.

Sin embargo, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, dispuso reabrir la investigación para determinar por qué se decidió aplicar la vacuna a esas personas y no a otras en su misma situación. Una vez que finalicen las indagatorias, la jueza deberá evaluar si corresponden o no procesamientos.

Relacionado