GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA NEGÓ LAS ACUSACIONES TRAS SER INDAGADO POR EL CASO DEL VACUNATORIO VIP

Este martes, el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García fue indagado en la causa por el Vacunatorio VIP, donde se investiga la aplicación de dosis contra el coronavirus para personas que en esa etapa sanitaria no debían recibirlas. Asimismo, negó las acusaciones en su contra y dijo que las personas que se aplicaron las mismas estaban amparadas en las resoluciones de su cartera.

Así fuentes judiciales informaron que González García presentó un descargo por escrito de cerca de 100 páginas e hizo una breve declaración. Allí señaló que no cometió ningún delito, que todo se hizo bajo el amparo de las resoluciones del Ministerio de Salud y que los vacunados eran personas de riesgo que podían aplicarse las dosis.

La indagatoria fue por videoconferencia por los problemas de salud del ex funcionario que fue despedido del cargo por el entonces presidente Alberto Fernández cuando se conoció el caso. En la indagatoria también estuvieron presentes la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el fiscal federal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez.

Con esta declaración cerró la ronda de indagatorias y ahora la jueza Capuchetti tiene 10 días hábiles para resolver si dicta o no los procesamientos de los acusados. Previamente habían sido indagados Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; María Elena Borda, ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas, Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de atención a Pacientes de ese hospital, Alberto Maceira, ex director del Hospital Posadas, y Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García.

La causa se inició en febrero del 2021 cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse al ministerio de Salud después de un llamado de González García. Primero como testigo, Maceira contó que «recibió instrucciones de los funcionarios de Salud para atender a algunos recomendados en el vacunatorio del Hospital Posadas«. Y relató que él mismo participó de la vacunación de Verbitsky, del diputado nacional Eduardo Valdés y de ministro Jorge Taiana, entre otros, en el Ministerio de Salud.

