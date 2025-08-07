GIMNASIA LE GANÓ A GODOY CRUZ EN MENDOZA POR EL TORNEO CLAUSURA 2025
El «Tomba» aún no ganó y no pudo aprovechar la localía ante un «Lobo» que viene levantando cabeza con Orfila al mando.
Godoy Cruz no pudo aprovechar la localía y Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso 2-0 este jueves en el estadio Feliciano Gambarte por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025.
Tras un duelo clave para ambos en la Zona B, el equipo mendocino sigue sin ganar en el campeonato tras tres empates consecutivos y esta reciente derrota; mientras que el conjunto platense logró encadenar una nueva victoria tras vencer a Independiente en la fecha anterior.
Manuel Panaro abrió el marcador para el «Lobo». Luego, Chelo Torres capturó un centro de Panaro y estiró la ventaja para el visitante.
El equipo dirigido por Esteban Solari viene mostrando cierta solidez defensiva pero una alarmante falta de eficacia en el arco rival. Empató 1-1 con Rosario Central y luego igualó sin goles ante Sarmiento y Talleres, en un regreso al estadio Feliciano Gambarte tras más de veinte años.
Por el lado del Gimnasia, la llegada de Alejandro Orfila al banco de suplentes parece haber comenzado a dar frutos. Tras una derrota inicial ante Instituto y un empate ante San Lorenzo, se impuso 1-0 a Independiente en El Bosque y sumó su primera victoria en el torneo.
Godoy Cruz vs. Gimnasia: probables formaciones
- Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino, Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Godoy Cruz vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Feliciano Gambarte.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: ESPN Premium.