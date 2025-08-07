BECAS PROGRESAR: CUÁLES SON LOS REQUISITOS Y LAS NOVEDADES PARA RECIBIR ESTA AYUDA
Las novedades por parte del organismo gubernamental sobre el cronograma de pagos. Todos los detalles en la nota.
Becas Progresar: requisitos para la inscripción en agosto
Progresar Obligatorio
- Tener entre 16 y 24 años.
- Ser argentino nativo o naturalizado, con residencia legal de al menos dos años.
- Estar cursando en una institución reconocida.
- No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo.
- Cumplir con las actividades educativas complementarias.
- No superar el tope de ingresos familiares ($966.000).
- Informar CBU o CVU propio.
Progresar Superior
- Tener entre 17 y 24 años si se trata de ingresantes, y hasta 30 si ya cursan carreras.
- No hay límite de edad para estudiantes de enfermería.
- Acreditar regularidad en una institución pública de nivel superior.
- Haber terminado el secundario sin materias pendientes.
- Cumplir requisitos académicos exigidos.
- Tener cuenta bancaria o billetera virtual a su nombre.
Progresar Trabajo
- Tener entre 18 y 24 años. Se amplía hasta 35 años para personas en situación de vulnerabilidad o con hijos a cargo.
- Estar realizando un curso de formación profesional avalado por el Inet y considerado estratégico por el CoNETyP.
- No superar el límite de ingresos de tres salarios mínimos.
- Informar un CBU o CVU del titular.
Cómo será la inscripción
La inscripción es exclusivamente online y se realiza desde el sitio oficial de Progresar. Para completarla, es necesario contar con un usuario activo en Mi Argentina, además de tener actualizados los datos personales y familiares en la base de Anses.
El beneficio se deposita únicamente en cuentas bancarias o billeteras virtuales a nombre del titular. Por eso, cada postulante debe informar un CBU o CVU personal.
El ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los $966.000, equivalente al triple del salario mínimo vital y móvil vigente.