BECAS PROGRESAR: CUÁLES SON LOS REQUISITOS Y LAS NOVEDADES PARA RECIBIR ESTA AYUDA

Cómo será la inscripción

La inscripción es exclusivamente online y se realiza desde el sitio oficial de Progresar. Para completarla, es necesario contar con un usuario activo en Mi Argentina, además de tener actualizados los datos personales y familiares en la base de Anses.

El beneficio se deposita únicamente en cuentas bancarias o billeteras virtuales a nombre del titular. Por eso, cada postulante debe informar un CBU o CVU personal.

El ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los $966.000, equivalente al triple del salario mínimo vital y móvil vigente.