GH: DURA HISTORIA DE LUCIA Y SU PAPÁ, TEME QUE ENTRE EN EL «CONGELADOS»

Luego de más de dos meses dentro de la casa de Gran Hermano, Lucía decidió abrir aún más su corazón frente Rosina para relatar la difícil relación que tiene con su papá. La futbolista salteña ya había contado que fue enviada por su familia a España para ser sometida a una “terapia” con el fin de “convertirla en heterosexual”, por lo que uno de los mayores conflictos con sus padres viene a raíz de su preferencia sexual.

“Le diría que no base su felicidad en la religión porque son cosas diferentes, no es todo por eso, tiene que ser más liberal en ese sentido”, declaró Lucía cuando Rosina le preguntó qué le diría a su padre si lo tuviese cara a cara. Y continuó diciendo: “Me gustaría decirle que todo lo que me pasó no es culpa de él”.