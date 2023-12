GERMAN PERELLI, SECHEEP audio “VAMOS A TENER UN VERANO MUY DURO, PRONTO CASTELLI TENDRA UNA GERENCIA PROPIA”

Durante la mañana de pórtico FM , programa PICA PICANTE entrevistamos a German Perelli vocal de la empresa estatal SECHEEP quien se explayo en varios temas que afectan a la empresa, como la encontraron y que pasaría en los próximos meses en nuestra región, nos dijo “Fuimos una empresa superavitaria, Recibimos una empresa en un estado deplorable, no voy a mentir vamos a tener un verano muy complicado principalmente en la zona de Uds. que tienen faltante en todo, móviles, insumos, personal; Una vez que pase el verano recién vamos a comenzar a notar el cambio y las mejoras en el servicio, NOSOTROS no vamos a perseguir a nadie, todo lo que vamos a hacer, lo haremos por convenio, también hemos acordado con el directorio VAMOS A PONER UNA GERENCIA EN CASTELLI, sabiendo cómo se complica las distancias para hacer un reclamo, tienen que tener todo para solucionar desde allí la problemática”

Perelli dijo también “ no tenemos insumos, no tenemos ni siquiera un transformador, una empresa superavitaria dio perdida, no es la deuda solamente con Cammesa, tenemos muchos problemas, Tenemos que adecuarnos a esta realidad, Esta decidido Vamos a poner una gerencia en Castelli , Vamos a recorrer todas las localidades, tenemos conocimiento de la realidad, vamos a tener un verano muy complicado no solo con la tensión, Secheep no tiene ningún transformador de repuesto”.

Relacionado