GERARDO MORALES EN DIARIO CHACO: “EL RADICALISMO NO VA A SER FURGÓN DE COLA DE JUNTOS POR EL CAMBIO”

Por Daniel Michelini (*)

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, uno de los dirigentes nacionales con mayor proyección dentro de la Unión Cívica Radical y secretario general del partido a nivel nacional, llegó a Chaco en el marco del último tramo de campaña antes de las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.

Antes de participar de un acto partidario, visitó la sede de Diario Chaco para analizar el contexto nacional, provincial y partidario. Llegó acompañado por el candidato chaqueño a diputado nacional Juan Carlos Polini, el candidato a diputado provincial Leandro Zdero y el ex gobernador Ángel Rozas. También estuvieron los senadores radicales por Chaco Víctor Zimmermann y por Jujuy Mario Fiad.

Morales arrancó manifestando que “tenemos muchas expectativas en la elección de Chaco, tenemos buena información de que podríamos mantener el resultado de septiembre, veo mucha energía de Juntos por el Cambio y la verdad que hemos ganado en 17 provincias, creo que hay una situación que la gente ve que no da más, que estamos mal y con un inflación que es incontrolable”.

Además, consideró que “el resultado también tiene que ver con que el pueblo se da cuenta que no hay gobierno, no hay plan y que hay un gobierno que está gobernado por un frente que está muy mal, que están muy peleados”. “Cuando lo escuché al Presidente en el primer mensaje en el Congreso, él se comprometió en unir a los argentinos, yo digo que esa es la primera promesa que ha incumplido. Ha profundizado la grieta, no solo la división entre el Frente de Todos con Juntos por el Cambio, se han dividido ellos, hay pelas de poder”, afirmó.

Continuando con el análisis del oficialismo, señaló que “como frente, como fuerza política están enfermos. Tienen la enfermedad que a veces tenemos las personas que es la peor enfermedad: la enfermedad del espíritu. Cuando uno está mal con uno mismo termina estando mal con su familia y con sus amigos” y agregó que “están anarquizados”

“Yo no sé si a esta altura el presidente y la vicepresidente se hablan. Cuando la fuerza política que gobierna tiene semejante nivel de fractura, de anarquía y de puja de poder, obviamente no pueden gobernar”, aseguró.

De igual manera, contó que con el presidente Alberto Fernández “tenemos buen dialogo, más allá de pensar distinto en muchos temas”.

EL ROL DE LA UCR

La UCR parece haber logrado tomar más protagonismo dentro de la coalición de Juntos por el Cambio a nivel nacional. En este sentido, Morales fue uno de los que siempre criticó el poco lugar que tuvo el partido en la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

Ahora, el jujeño considera que “el radicalismo ha jugado un rol importante, el radicalismo no va a ser furgón de cola de Juntos por el Cambio. Tampoco pretendemos ser los dueños, pero no vamos a tener un rol secundario. Tuvimos un rol central en esta elección, estaban ahí que se querían cortar las venas porque lo pusimos a Facundo Manes de candidato en la provincia de Buenos Aires y la vedad que aportamos 1.300.000 votos”.

“Somos un partido con territorio que está convencido que hay que fortalecer Juntos por el Cambio. Ahora tenemos que pensar que se va a recomponer el sistema político de partidos en el país de la mano de coaliciones, no ya de radicalismo y peronismo solos”, manifestó a la vez que cree que “hay que institucionalizar más la coalición, tenemos que establecer reglas, mecanismos de toma de decisiones, tenemos que tener un plan y revisar lo que hicimos en el Gobierno, hay cosas que hicimos mal y que también defraudamos a un conjunto de la sociedad que hoy vuelve a tener expectativas en nosotros”.

Usted fue uno de los más críticos del rol que tuvo el radicalismo entre 2015 y 2019. ¿Qué cambió ahora?, consultó este medio, sobre lo que respondió: “No le quiero echar la culpa al PRO, más allá de que Mauricio cuando se hizo cargo del Gobierno dijo que ‘no era un gobierno de coalición, gobierno yo y la coalición en el congreso’. Eso tiene que cambiar”.

“El problema éramos nosotros, la actitud que teníamos. Tenemos otra actitud, una actitud propositiva, de energía, de mirar para atrás, de autocrítica pero de aportar de otra manera obviamente”, aportó.

“EL RADICALISMO VA A TENER CANDIDATO A PRESIDENTE”

Tras su descripción y de afirmar que “tenemos otra actitud”, Morales afirmó: “Ese es el radicalismo que tienen que esperar dentro de Juntos por el Cambio, un radicalismo que va a tener candidato a presidente”.

“Ahí están Patricia y Horacio que pueden ser candidatos del PRO, que son buenos candidatos y nosotros también. Yo voy a ser uno de los candidatos y espero que se sume un correligionario o correligionaria más, puede ser que sea Facundo Manes, Dios quiera porque ha sorprendido como un buen dirigente”.

“Sería bueno que vayamos a una gran interna del radicalismo a fines del año que viene, con varios candidatos donde haya un gran debate hacía dentro del partido. A los radicales nos gusta las internas, que generemos una gran movilización del partido y unifiquemos todo el radicalismo detrás de un candidato”, pidió y dijo: “Es tiempo de un candidato del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio”.

“Si ganamos, como vamos a ganar el 14 la elección, tenemos que ganar el 2023 también, tenemos las expectativas de que haya un gobernador o gobernadora de Juntos por el Cambio y si Dios quiere que sea radical en la provincia del Chaco”, dijo.

“Hay un reposicionamiento del radicalismo que tiene un rol mucho más protagónico”, afirmó.

Además, indicó que “se ha dado acá un proceso interno también interesante con la participación de distintos pensamientos que tenemos acá en el partido, he visto un proceso bastante positivo con la expectativa de que estén trabajando unidos”.

“Estamos demostrando que gobernamos, que no digan ya que los radicales no sabemos gobernar. Tenemos intendentes que gobiernan y gobernadores que gobernamos”, apuntó.

CONSENSOS

Sergio Massa afirmó que el 15 de noviembre, un día después de las elecciones, comenzaría a intentar convocar a un gran acuerdo nacional, algo que ya fue rechazado por varios dirigentes de Juntos por el Cambio.

En este sentido, Morales opinó que “Sergio tiene que convocar al Frente de Todos porque están muy peleados, tienen que ponerse de acuerdo ellos, yo hay despachos a los que entro que no tienen ni la foto del presidente con la banda, que es lo que se acostumbra. Espiritualmente están mal, nosotros somos una fuerza política que vamos a tener la responsabilidad, vamos a aportar proyectos al Congreso y todo el debate se dará allí”.

NORTE GRANDE

Como gobernador de Jujuy, Morales integra también el Consejo Regional del Norte Grande, actualmente presidido por el gobernador Jorge Capitanich.

El Norte Grande es un ejemplo de consensos, hay un compendio de gobernadores de distintos espacios. ¿Se podría tomar como modelo a nivel nacional?, preguntó Diario Chaco. “Sí, y eso hay que mantenerlo. No hemos resuelto muchas cosas, hay muchas cosas que resolver en este país que sigue siendo tan injusto, muchachos. Acá sigue la consigna unitarios y federales, sigue más vigente que nunca”, expresó Morales.

Detalló que “273.000 pesos de subsidio para los choferes de colectivos en el AMBA y 73.000 pesos para los choferes en las empresas del transporte en el interior, incluido Córdoba y Santa Fe, es decir 200.000 pesos menos. Consecuencia: empresas bien pagas, ricas, en el área metropolitana y empresas al borde de la quiebra y trabajadores mal pagos en el interior. El boleto es de 18 pesos en el AMBA y 40-50 pesos promedio en el interior, es muy injusto”.

Continuó con las comparaciones nombrando que se destinan “30.000 millones para Aysa, la empresa de agua, subsidiada por todo el pueblo Argentino inclusive nosotros, los cabecitas negra del Norte. La energía: 4.500 millones de subsidio para Edenor y Edesur para que tengan una tarifa que es cinco veces más barata de lo que pagamos en el interior, es muy injusto este país”. Por eso pidió que “en un plan federal tenemos que dar ese debate”.

“Sobra la plata en la capital. Y no tienen una industria, todo el esfuerzo productivo está desde la General Paz hacia afuera. Por eso insisto en un plan federal en serio”, marcó.

Esas demandas coinciden con las marcadas justamente por Capitanich, por lo que la consulta a Morales fue: ¿Qué hay que hacer para que se efectivicen?

“El gobierno tiene que tomar esas decisiones, que no le cuestan plata. No le estamos diciendo que paguen más subsidios, le estamos diciendo que repartan igual”, respondió y agregó: “El que se siente en la silla del presidente tiene que tener claro esto. El presidente (Alberto Fernández) cuando le dieron estos datos se sorprendió y dijo que era injusto. Necesitamos un presidente que esté dispuesto a resolver estos problemas, que lo haga con coraje”.

POLINI: “UNA PALMADA DE ALIENTO”

Para el candidato a diputado nacional por Chaco Cambia, Juan Carlos Polini, la visita de Gerardo Morales significa “una palmada de aliento”.

“Tener la presencia de un gobernador como Gerardo que no sólo restableció la paz en Jujuy, sino que está haciendo una gran provincia que tiene que ver con las necesidades que tenemos de recomponer el tejido social, de que una vez por todas los chaqueños dejemos de mirarnos de costado”, agregó y manifestó que “indudablemente para nosotros la presencia de él tiene que ver con esto”, dijo.

ZDERO: “LO QUE EXPRESA GERARDO ES UN MODELO DE LO QUE PRETENDEMOS”

Por su parte, el candidato a primer diputado provincial por Chacho Cambia, Leandro Zdero, también agradeció la llegada del gobernador jujeño y dijo que “lo que expresa Gerardo con esta visita es también un modelo de lo que pretendemos instar en la provincia”.

En ese sentido, manifestó que “nosotros tenemos en claro que Chaco Cambia es una alianza con la gente. Si bien somos un puñado importante de partidos políticos hemos logrado convocar al productor, al maestro, al enfermero, al joven que se ha involucrado en esta idea de dejar atrás la resignación que teníamos los chaqueños”.

“Hoy vivir en Resistencia y vivir en la provincia nos ubica en cercenar la libertad porque el piquete reina, se ha hecho de eso casi un negocio y se ha demostrado en la gestión de Gerardo cómo eso se puede sanar, se puede curar, cómo eso permite respetar al otro. En nuestra provincia se naturalizó, entonces todos los días tenemos sitiada la ciudad de Resistencia o todos los días tenemos cortes en todas las rutas porque ha sido una metodología que se naturalizó y ha sido casi afín al gobierno”, remarcó.

Para cerrar, manifestó que “en ese sentido ratificamos lo que estamos haciendo en Chaco Cambia, esta alianza, la más plural, pero también con un claro objetivo que es cambiar y generar la alternativa que produzca alternancia”.