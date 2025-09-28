GERALDINE AMANCAY GONZÁLEZ ES LA REINA DE MIRAFLORES 2025

Miraflores, 28 de septiembre – Con una plaza central colmada de vecinos y visitantes, la localidad de Miraflores vivió una noche de emoción, cultura y belleza con la elección de su nueva soberana: Geraldine Amancay González, quien fue coronada Reina de Miraflores 2025 en una ceremonia que reunió a toda la comunidad.

El evento, realizado el sábado 27 de septiembre, contó con la participación de 13 candidatas, y fue encabezado por el intendente Contador Rafael Frías, acompañado por concejales, la secretaria de Gobierno Ariela Frías y todo el gabinete municipal. Durante la velada se presentaron artistas locales, un desfile de moda con la participación de diseñadores tanto del municipio como de la provincia, y una impecable puesta en escena que celebró la identidad cultural miraflorense.

LAS NUEVAS SOBERANAS DE MIRAFLORES 2025

Reina: Geraldine Amancay González

Primera Princesa: Renata Catalina Cardozo

Segunda Princesa: Gianela Anahí Gil

Miss Elegancia: Delfina Lucrecia Albornoz

Miss Simpatía: Luna Xiomara Julieta

En diálogo con este medio, el intendente Rafael Frías destacó el valor de este tipo de actividades para la identidad local:

“Miraflores, en nuestra gestión, viene realizando esta elección donde se suman muchas participantes; hoy son 13. Las que resulten elegidas serán quienes llevarán a cada rincón del país todo lo nuestro”.

Además, el jefe comunal aprovechó la ocasión para invitar a toda la comunidad a los festejos centrales que se realizarán el próximo 4 y 5 de octubre en el Polideportivo Municipal.

El cronograma incluye:

Sábado 4: Destrezas criollas

Domingo 5: Actividades deportivas durante la mañana

17:00 hs: Inauguración de obras locales

18:30 hs: Acto central

Cierre artístico: Presentaciones de Santiago Cueto, David Gómez y otros artistas de renombre nacional e internacional.

Con eventos como este, Miraflores reafirma su compromiso con la cultura, el arte y la participación ciudadana, poniendo en valor sus tradiciones y proyectándolas con orgullo hacia todo el país.

