“EL VIAJE DE LA ENERGÍA”, LA PROPUESTA EDUCATIVA DE SECHEEP LLEGÓ A LA UNIVERSIDAD POPULAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Estudiantes del nivel primario de la institución participaron de la iniciativa que acerca conocimientos sobre generación, transporte y distribución de energía eléctrica. El objetivo es promover hábitos responsables, uso racional y conciencia ambiental en las aulas. Los interesados en que la iniciativa llegue a su escuela, pueden inscribir a través de la página web www.secheep.gob.ar.

Cada vez más chicos se suman a “El Viaje de la Energía”, el proyecto educativo de SECHEEP que, en forma ágil y didáctica muestra cómo llega la electricidad a los diferentes lugares y la importancia de cuidar el recurso energético y el medio ambiente. En ese marco, el programa visitó la Unidad Educativa Privada (UEP) Nº 114, “Universidad Popular de Resistencia”, donde más de 200 chicos del nivel primario participaron de la propuesta.

Desde Secheeo recordaron que las escuelas interesadas en recibir la visita del proyecto pueden inscribirse completando un simple y sencillo formulario en línea en la página oficial de Secheep: https://www.secheep.gob.ar/?page_id=7623.

“Ya son una decena los establecimientos educativos que recibieron la visita de El Viaje de la Energía, una iniciativa educativa dirigida principalmente al nivel primario, con el objetivo de acercar a los estudiantes conocimientos sobre la generación, el transporte y la distribución de la electricidad”, mencionó el vocal del directorio de Secheep, Ariel Muñoz.

Con la propuesta, a través de juegos, materiales didácticos y experiencias participativas, se busca concientizar sobre el consumo eficiente, el impacto ambiental de la energía y la importancia de la seguridad eléctrica.

El programa apunta a que los alumnos se conviertan en difusores de buenas prácticas en sus comunidades, contribuyendo a la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sostenibilidad.

Más de 200 chicos de la UP participaron de la propuesta

Durante esta semana, en 2 jornadas, más de 200 estudiantes de los grados 4º, 5º y 6º recibieron a Electro y los demás personajes de “El Viaje de la Energía”, para aprender de dónde viene la energía, los recursos renovables y no renovables, y la importancia del uso responsable para cuidar el planeta.

“Queremos agradecer a las autoridades y docente de la escuela de la Universidad Popular por recibirnos y por la predisposición de las dos jornadas, tanto de todo el personal de la escuela como de los chicos que participaron de la charla”, señaló Muñoz.

La propuesta de Secheep es llevada a cabo en forma conjunta y coordinada con el Ministerio de Educación de la Provincia. En las últimas semanas, “El Viaje de la Energía” también visitó las escuelas EEP 24 “Simón de Iriondo”, EEP 33 “Escuela Independencia”, EEP 880 “Justo P. Farías”, EES 2 “Prof. Iván Sagarduy”, la EES Nº 140 de Villa Ángela y el Jardín Nº 45 “Sara Marino”. Además, estuvo presente en la Feria de Ciencias 2025, tanto Regional como provincial y en Ferias de Libros.

Relacionado