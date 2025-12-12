GENERAL SAN MARTÍN: TRES DETENIDOS EN ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS

En un amplio operativo realizado durante la noche del jueves, la División Drogas de General San Martín ejecutó tres allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad, en el marco de una investigación por Supuesta Infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

Los procedimientos se extendieron entre las 20.30 y las 23.30 y terminaron con tres personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero, armas blancas, teléfonos celulares y un vehículo.

El primer allanamiento tuvo lugar en una vivienda de calle Gobernador Bosch, en el barrio Itatí. Allí los agentes hallaron un envoltorio con 4,6 gramos de cocaína y un teléfono celular. En ese domicilio fue detenida una mujer de 28 años, quien ya contaba con prisión domiciliaria y tobillera electrónica por una causa de drogas.

El segundo operativo se desarrolló en el barrio Los Álamos, sobre calle 5 de Febrero. La Policía incautó 23 gramos de cocaína distribuidos en cuatro bochitas, además de dos tijeras, un celular, cinco cámaras de seguridad y un automóvil Peugeot 207. En el lugar fue detenida una mujer de 30 años.

El tercer allanamiento ocurrió en el barrio MIJD, donde los efectivos secuestraron 41 envoltorios con 8 gramos de cocaína, además de 12 cigarrillos y un envoltorio con 24 gramos de marihuana. También encontraron tijeras, recortes de polietileno, un celular Samsung A16 y $389.200 en efectivo. Allí fue detenido un joven de 27 años.

Los tres involucrados fueron notificados de su aprehensión por violación a la Ley 23.737 y quedaron a disposición de la Justicia.