LA APTASCH ADVIERTE SOBRE LA SUBA DE LA INFLACIÓN Y EL RETRASO SALARIAL

Tras conocer los últimos datos de inflación, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública (APTASCH) hizo pública su «preocupación ante una situación que no muestra mejoras y que empobrece cada día más», y volvió a reclamar al Gobierno provincial por mantener «congelados los salarios públicos».

En ese contexto, desde el gremio señalaron que el dato del 2,5% de inflación, que «implica una aceleración respecto de los meses previos, evidencia que el problema está lejos de resolverse y que el deterioro del poder adquisitivo de las y los trabajadores de la salud es cada vez mayor».

Así, indicaron que «con la suba de precios de noviembre, el salario del personal sanitario provincial se ubicó 17,5% por debajo del nivel de igual mes de 2024 y acumula en el año una caída del 15,2%».

«Estos datos reflejan de manera contundente el atraso que sufrimos, que se agrava cada mes sin recomposición. Llevamos ocho meses consecutivos sin aumentos y eso destruyó por completo el poder adquisitivo de nuestros hogares», afirmaron desde la APTASCH.

Por último, la entidad insistió en que es «urgente retomar la discusión salarial y avanzar en una actualización que permita recuperar el ingreso real del personal de salud, cuyo compromiso cotidiano sostiene el funcionamiento del sistema público», y agregó: «Frente a un problema tan evidente e innegable, el Gobierno provincial no puede seguir haciéndose el sordo y debe reaccionar de inmediato con medidas que recompongan los salarios públicos».