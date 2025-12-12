EL GOBIERNO ANUNCIÓ UNA INVERSIÓN MINERA DE USD 2 MIL MILLONES, LA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

Foto: Energy Report.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la inversión minera más grande de la historia en la provincia de San Juan. Las empresas BHP y Lundin Mining solicitaron ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del proyecto minero Vicuña, que contempla USD 2 mil millones de inversión en el primer bienio .

«BHP y Lundin Mining acaban de aplicar al RIGI para su proyecto Vicuña. Vicuña es un gigantesco proyecto de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, potencialmente la inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país, para el desarrollo y construcción de los depósitos Josemaría y Filo del Sol«, señaló el ministro.

Desde Lunding Mining, indicaron que la presentación del proyecto representa «un hito clave para avanzar en un proyecto de desarrollo de cobre, oro y plata a escala distrital y de varias décadas en Argentina, convirtiéndolo en uno de los mayores proyectos de inversión extranjera potencial en el país en todos los sectores».

«Nuestra solicitud al RIGI refleja tanto la magnitud de la inversión requerida para el Proyecto Vicuña como nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo. Valoramos la colaboración permanente con nuestros grupos de interés y con los gobiernos federal y provincial; creemos que el RIGI ofrece un marco estable que acompaña un desarrollo responsable y beneficios económicos compartidos», sostuvo el CEO de Vicuña, Ron Hochstein.