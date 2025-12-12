COMISARÍA CUARTA CAPITAL LE ROBARON SU AIRE ACONDICIONADO Y LO ABANDONARON EN UN BALDÍO

Esta tarde un vecino del Barrio Legislativo denunció que le sustrajeron el motor de su aire, a los pocos minutos los efectivos lo encontraron.

Cerca de las 18 los uniformados tomaron conocimiento del hecho en cuestión por lo que iniciaron tareas para poder dar con el bien sustraído.

Inmediatamente, los agentes iniciaron tareas de averiguaciones y recorridas por inmediaciones del lugar del hecho, hasta que en un descampado en cercanías hallaron el motor del aire.

Rápidamente, los policías secuestraron el elemento y lo trasladaron a la comisaría cuarta capital hasta que se haga presente su propietario.

Finalmente, el aire marca Philips fue devuelto a su dueño previo reconocimiento y acreditacion de propiedad, conforme lo dispuesto por la Magistratura interviniente.

Relacionado