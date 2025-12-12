PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de Gendarmería Nacional realizaban controles de rutina en el puesto del peaje del puente Chaco – Corrientes, cuando detuvieron un camión que transportaba cajones de frutas vacíos y tras una inspección exhaustiva, descubrieron en el vehículo de gran porte, 1.646 panes de marihuana, cuyo peso total superó la tonelada, detallaron fuentes oficiales.

El control se realizó en el puente interprovincial General Manuel Belgrano sobre Ruta Nacional N° 16, en el marco del “Operativo Plan Paraná”.

En tanto, se presume que la droga procedía de Paraguay y estaba siendo transportada desde Corrientes con destino a la provincia del Chaco.

Tras el hallazgo de la droga, en el control que se realizó alrededor de la una de la madrugada, el conductor del camión, que sería oriundo de la localidad de Makallé, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.