GATOS NEGROS EN HALLOWEEN: QUÉ SIMBOLIZAN Y POR QUÉ CORREN PELIGRO DURANTE ESTA FECHA
Los felinos son un símbolo icónico en la Noche de Brujas. Su imagen, asociada al misterio y la magia los hacen adorados por algunos, pero sin embargo, también pueden estar en riesgo. Los detalles.
Los gatos negros son un símbolo icónico de Halloween, una festividad que se celebra cada 31 de octubre en distintas partes del mundo. Y aunque son cariñosos, de ojos grandes amarillos y a veces algo aterradores, su imagen suele estar asociada al misterio, la magia e incluso la buena suerte. Sin embargo, durante estas fechas, esta raza en particular corre peligro, especialmente en países como España, Estados Unidos y Canadá.
La relación entre los gatos negros y la Noche de Brujas se remonta a una antigua tradición celta, conocida como “Festival de Samhain”, una celebración que marcaba el final del verano y el inicio del invierno en el hemisferio norte. Con el paso del tiempo, esta festividad se mezcló con las creencias en hechicería y los espíritus, dando origen al actual Halloween.
Durante la Edad Media, los gatos negros comenzaron a ser considerados animales ligados a las brujas y a la magia negra. Se creía que podían transformarse en brujas o actuar como sus “familiar spirits”, es decir, seres que las ayudaban en sus rituales. Por eso, en algunos lugares se los asoció con la mala suerte o con prácticas ocultistas.
Por qué los gatos negros corren peligro en Halloween
A pesar de los avances sociales y culturales, cada año se reportan casos de maltrato y desaparición de gatos negros durante los últimos días del mes de octubre, sobre todo en las fechas cercanas a Halloween. En ciertos países, aún existen grupos que los buscan para rituales esotéricos o incluso sacrificios, lo que ha llevado a muchas protectoras de animales a suspender temporalmente las adopciones de gatos de este color en octubre, con el fin de protegerlos.
Por esta razón, los expertos recomiendan a las personas que tienen un gato negro mantenerlo dentro del hogar durante las noches cercanas al 31 de octubre y evitar exponerlo en la vía pública.
Cultura y superstición: qué simboliza el gato negro en cada región
Los gatos negros han estado rodeados de supersticiones durante siglos. En la Edad Media, se pensaba que traían mala suerte o que eran mensajeros del mal. No obstante, estas creencias varían según la cultura:
En Japón, se cree que los gatos negros atraen la buena suerte y pueden ayudar a las mujeres solteras a encontrar el amor. Por otro lado, en Escocia, la llegada de un gato negro a la puerta de una casa se interpreta como un augurio de prosperidad y bendiciones.
En cambio, en muchas partes de Europa y América, todavía persiste la idea de que su presencia está relacionada con el misterio, la oscuridad y lo desconocido. Sin embargo, en la actualidad, los gatos negros simbolizan la paciencia, la templanza, la independencia y el coraje, ya que son considerados animalitos sumamente protectores, reemplazando las creencias del pasado por simbolismo cargado de buena vibra.