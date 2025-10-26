GATOS NEGROS EN HALLOWEEN: QUÉ SIMBOLIZAN Y POR QUÉ CORREN PELIGRO DURANTE ESTA FECHA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los felinos son un símbolo icónico en la Noche de Brujas. Su imagen, asociada al misterio y la magia los hacen adorados por algunos, pero sin embargo, también pueden estar en riesgo. Los detalles.

Gato negro. Foto: Unsplash.

Los gatos negros son un símbolo icónico de Halloween, una festividad que se celebra cada 31 de octubre en distintas partes del mundo. Y aunque son cariñosos, de ojos grandes amarillos y a veces algo aterradores, su imagen suele estar asociada al misterio, la magia e incluso la buena suerte. Sin embargo, durante estas fechas, esta raza en particular corre peligro, especialmente en países como España, Estados Unidos y Canadá.

La relación entre los gatos negros y la Noche de Brujas se remonta a una antigua tradición celta, conocida como “Festival de Samhain”, una celebración que marcaba el final del verano y el inicio del invierno en el hemisferio norte. Con el paso del tiempo, esta festividad se mezcló con las creencias en hechicería y los espíritus, dando origen al actual Halloween.

Gato negro Foto: unsplash

Durante la Edad Media, los gatos negros comenzaron a ser considerados animales ligados a las brujas y a la magia negra. Se creía que podían transformarse en brujas o actuar como sus “familiar spirits”, es decir, seres que las ayudaban en sus rituales. Por eso, en algunos lugares se los asoció con la mala suerte o con prácticas ocultistas.

Por qué los gatos negros corren peligro en Halloween

A pesar de los avances sociales y culturales, cada año se reportan casos de maltrato y desaparición de gatos negros durante los últimos días del mes de octubre, sobre todo en las fechas cercanas a Halloween. En ciertos países, aún existen grupos que los buscan para rituales esotéricos o incluso sacrificios, lo que ha llevado a muchas protectoras de animales a suspender temporalmente las adopciones de gatos de este color en octubre, con el fin de protegerlos.

Por esta razón, los expertos recomiendan a las personas que tienen un gato negro mantenerlo dentro del hogar durante las noches cercanas al 31 de octubre y evitar exponerlo en la vía pública.

Gato negro Foto: unsplash

Cultura y superstición: qué simboliza el gato negro en cada región

Los gatos negros han estado rodeados de supersticiones durante siglos. En la Edad Media, se pensaba que traían mala suerte o que eran mensajeros del mal. No obstante, estas creencias varían según la cultura:

En Japón, se cree que los gatos negros atraen la buena suerte y pueden ayudar a las mujeres solteras a encontrar el amor. Por otro lado, en Escocia, la llegada de un gato negro a la puerta de una casa se interpreta como un augurio de prosperidad y bendiciones.

En cambio, en muchas partes de Europa y América, todavía persiste la idea de que su presencia está relacionada con el misterio, la oscuridad y lo desconocido. Sin embargo, en la actualidad, los gatos negros simbolizan la paciencia, la templanza, la independencia y el coraje, ya que son considerados animalitos sumamente protectores, reemplazando las creencias del pasado por simbolismo cargado de buena vibra.

