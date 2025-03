GALLARDO, EN SU LABERINTO: UN RIVER PERDIDO, SIN HAMBRE, QUE NO REPRESENTA AL HINCHA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

La luna de miel del regreso del Muñeco, cuya estatua siempre seguirá en su lugar, se terminó en Paraguay tras la derrota ante Talleres. El equipo remató una vez al arco en 120 minutos y, a falta de fútbol, tampoco mostró rebeldía.

Gallardo se quedó a las puertas de conseguir un nuevo título con River, luego de caer 3-2 por penales contra Talleres en la Supercopa Internacional. (Christian Alvarenga/Getty Images)

River jugó tan pero tan mal que sus 120 minutos fueron peores que sus penales, en donde convirtió dos de seis remates. La derrota en la Supercopa Internacional ante Talleres desnudó un descorazonador comienzo de año de River en general y de Marcelo Gallardo en particular, que no encuentra soluciones para un equipo que a falta de fútbol ni siquiera muestra rebeldía. La estatua del Muñeco siempre seguirá en su lugar y nadie podrá ni siquiera plantear dudas sobre su continuidad, pero la luna de miel de su regreso se terminó en Paraguay.

Anoche en Asunción como antes en casi todas sus presentaciones, el River 2025 queda expuesto por su falta de ideas futbolísticas, por su corazón tibio y por sus estadísticas insólitas: en los 9 partidos del año, jamás hizo un gol en los primeros tiempos y sólo sumó 7 durante los complementos.

En verdad, los números también desnudan al segundo ciclo de Gallardo si se suman los partidos de 2024: de un total de 33 encuentros, en 12 River no metió goles y en otros 12 apenas convirtió uno. Si contra Estudiantes casi no había pateado al arco, ante Talleres sólo remató una vez entre los tres palos en 120 minutos.

Así como hace algunos años comenzó a hablarse de la generación Ni-Ni, por los jóvenes que no estudian ni trabajan, el River 2025 entró en marzo como un equipo Ni-Ni: ni gana ni juega. Los muchachos de Gallardo además tienen un problema espiritual: sin limitaciones económicas ni falta de oportunidades, es un River que juega como si no tuviera hambre y que no representa al hincha.

En un club que comunica sus millones de dólares de superávits y el avance de sus obras -siempre bienvenidas-, un plantel reforzado como si fuera un país del primer mundo juega en modo oficina, de traje y corbata, como si los partidos fueran balances contables que no tienen premios ni castigos. Es más profundo que una final perdida u otra mala actuación: es un equipo que no contagia, con algunos futbolistas que juegan como si hubiesen ganado algo importante en River, inconscientes de -o sin nivel para- honrar la camiseta que visten.

Gallardo, que asumió en agosto, es el primer responsable. Tras un final melancólico de 2024, el técnico-estatua pidió un mercado de pases y una pretemporada, pero los progresos no se advierten. Entre tantas preguntas, una se impone: ¿por qué insiste con futbolistas que tuvieron cien chances y no aprovecharon ninguna?

Conformarse con una buena defensa -que River la tiene- o con 15 minutos buenos por partido no hace al espíritu histórico del club, como tampoco fue un buen gesto de Gallardo que no haya subido a recibir la medalla de subcampeón. El slogan «jugar y vivir con grandeza» es -debería ser- para ganar y perder.

A Matías Rojas, y en especial a Manuel Lanzini y a Facundo Colidio, no les saldrá gratis haber errado sus penales -algún día le iba a tocar a Gonzalo Montiel, al menos el corazón del equipo-, pero River ya había fracasado antes, durante 120 minutos sin toques asociados ni pases filtrados ni frescura ofensiva.

El Monumental hablará el domingo y hasta un hipotético triunfo ante Atlético Tucumán tendrá sabor a poco: River quedó casi obligado a ganar el Apertura, o a mejorar muchísimo su producción, para salvar el semestre.

Por última, una pregunta incómoda: ¿con qué River hay que comparar a este comienzo del segundo ciclo de Gallardo? ¿Con la primera etapa del Muñeco? Suena injusto, por supuesto. Entonces, ¿con la era del técnico que reemplazó, Martín Demichelis, victoriosa al comienzo e insostenible al final, pero que ganó las dos finales a partido único que jugó, ante Rosario Central y Estudiantes? Como sea, Gallardo tiene que salir del laberinto: River perdió y está perdido.

