FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO PLATENSE VS. ARGENTINOS JRS.

Platense recibirá a Argentinos Juniors el sábado a partir de las 19 en el Estadio Ciudad de Vicente López por el interzonal de la tercera fecha del Torneo Clausura 2025. El Calamar, que desde que se consagró campeón del Apertura no ganó, buscará el primer triunfo en la era Kily González, mientras que el Bicho quiere conseguir su primera victoria y empezar a ser protagonista.

Platense aún no ganó en lo que va del semestre. Tras quedar eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final en el debut del Kily González, perdió ante River en el Monumental e igualó ante Vélez en las primeras dos jornadas. En su estadio y ante su gente, el Calamar quiere empezar la levantada nada más ni nada menos que ante Argentinos por el interzonal. Tomás Silva no podrá estar ya que se fue expulsado ante el Fortín. El capitán Ignacio Vázquez finalmente no irá a Racing y, por ahora, se quedará en el club.