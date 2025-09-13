Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Banfield

Independiente y Banfield se enfrentan este sábado en Avellaneda, en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa desde las 16.45 horas en el Estadio Ricardo Bochini – Libertadores de América, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports.

Independiente volverá a jugar con su gente en su estadio, aunque con aforo reducido, tras los graves incidentes ante la Universidad de Chile. El «Rojo» busca su primera victoria en el torneo para salir del último puesto de la tabla, y el encuentro se presenta con novedades importantes en el equipo.

El conjunto de Avellaneda tendrá la vuelta de los jugadores que participaron en la última fecha FIFA, como Felipe Loyola y Luciano Cabral (Chile) y Gabriel Ávalos (Paraguay), quienes se espera que sean titulares. La buena noticia para el «Rojo» es que le redujeron la sanción a Kevin Lomónaco, y podría volver al equipo inicial.

Por su parte, Banfield llega al partido con un buen presente, ya que viene de vencer 1-0 a Tigre y ha ganado dos de sus últimos tres encuentros. El «Taladro», dirigido por Pedro Troglio, tuvo un comienzo irregular en el campeonato, pero luego mejoró y acumula 10 puntos en la tabla.

Formaciones de Independiente vs. Banfield, por el Torneo Clausura