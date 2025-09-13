FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO INDEPENDIENTE VS. BANFIELD
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Banfield por el Torneo Clausura 2025.
Formaciones de Independiente vs. Banfield, por el Torneo Clausura
Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Banfield
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.