AGRONEA PAMPA 2025 ABRIÓ SUS PUERTAS: TRES DÍAS DE INNOVACIÓN SIN FRONTERAS EN PAMPA DEL INFIERNO

El gobernador Zdero destacó el compromiso de la intendente Glenda Seifert y el acompañamiento de la familia Alegre, organizadora de Agronea. “Deseo que el esfuerzo de nuestros productores marque el inicio de una etapa que transforme la historia del Chaco.

Si hay algo que caracteriza a los chaqueños es el trabajo y la perseverancia porque este momento, no es para tibios”, subrayó.

El primer mandatario provincial acompañó anoche el inicio de la 2° edición de la Expo Agronea Pampa 2025 “Innovación sin Fronteras”, que se desarrolla del 12 al 14 de septiembre en la localidad de Pampa del Infierno. Con entrada libre y gratuita, el evento ofrece un espacio para el comercio, rondas de negocios, charlas sobre actualidad ganadera, maquinarias, legislación y empresa familiar.

El gobernador también resaltó el rol de la localidad en la consolidación del sector productivo: “Pampa del Infierno se ha convertido en el punto de encuentro del sistema productivo que moviliza la economía chaqueña. Es un faro de referencia, no solo para la provincia sino también para el país”, señaló.

La intendente Glenda Seifert celebró la realización del evento y destacó que Pampa del Infierno concentra más del 37% de la producción primaria provincial: “Es fundamental brindar las mejores herramientas a nuestros productores para que puedan seguir creciendo, produciendo alimentos para los chaqueños, para la Argentina y para el mundo”, afirmó.

En tanto, el ministro de Producción y Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik, subrayó que “pese a las adversidades, Chaco continúa creciendo en producción” y valoró la Expo como un espacio de intercambio estratégico para el sector.

Por su parte, Fabián Alegre, integrante del comité organizador, agradeció el acompañamiento del Gobernador Zdero y de la intendente Glenda Seifert, y destacó el trabajo conjunto: “La colaboración entre lo público y lo privado es fundamental para seguir fortaleciendo el desarrollo del sector productivo”.

