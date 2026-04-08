FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO DEPORTIVO RECOLETA VS. SAN LORENZO
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026.
Formaciones de Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026
- Deportivo Recoleta: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge González.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzman Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
Cómo ver en vivo Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.