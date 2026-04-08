Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo

Paraguay que presenta varios condimentos particulares, este miércoles, desde las 19, enfrentará a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco, por la primera fecha del Grupo D. Con una visita aque presenta varios condimentos particulares, San Lorenzo pondrá primera en la Copa Sudamericana 2026 este miércoles, desde lasenfrentará aen el, por la primera fecha del

El “Ciclón” llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 1-0 frente a Estudiantes de La Plata en el Torneo Apertura, resultado que le permitió afianzarse y recuperar confianza.

Del otro lado estará Deportivo Recoleta, un equipo que atraviesa un momento histórico. Fundado en 1931, pasó gran parte de su trayectoria en categorías de ascenso y recién en 2024 logró llegar a la Primera División paraguaya. El conjunto paraguayo llega con confianza tras su última victoria por 4-2 ante Sportivo San Lorenzo y se ubica en la mitad de la tabla en su campeonato.

En este contexto, el conjunto de Boedo buscará imponer su experiencia internacional frente a un rival que vive un momento único. El objetivo será comenzar con un triunfo que le permita encaminar su participación en el grupo, donde también aparece Santos como uno de los principales competidores.