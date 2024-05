FURIA CRUZÓ OTRO LÍMITE EN GRAN HERMANO Y AMENAZÓ CON GOLPEAR A UN PARTICIPANTE: «TE VOY A ROMPER LA CABEZA»

En un nuevo ataque de ira, la jugadora más polémica de la casa explotó por un comentario que le hizo un compañero.

Tras una semana complicada, con críticas, sanciones y polémicas, Furia sigue en el ojo de la tormenta de Gran Hermano (Telefe). Esta vez la jugadora llamó la atención de los fanáticos cuando protagonizó un nuevo ataque ira. Si bien todo comenzó a raíz de un comentario de un compañero, la doble de riesgo amenazó con golpearlo.

Desde hace unas semanas es notorio el enfrentamiento entre Juliana y Darío, uno de los nuevos participantes que tiene el reality. Sin embargo, a pesar de no ser de los hermanitos más queridos por el público, el hombre confronta en varias oportunidades con Furia.

«A mí con todo esto de Mauro, Darío me dijo: ‘vos te podes ir igual’. Le contesté: ‘No le metas eso en la cabeza a mis compañeros porque te voy a romper la cabeza’. Se lo dije», relató Furia, en una charla con Virginia. Es que Juliana no soportó que su compañero cuestione el cruce que tuvo con Mauro y por lo tanto ella tenga riesgo de ser eliminada del juego. «Yo soy mujer y me defendí. Las mujeres también se pueden defender. Me lo meto en el cul… a Darío porque es un machista de m….», remató Furia.

No es el primer cruce que protagonizan ambos jugadores. Días atrás, Furia volvió a despertar polémica. Con un cuchillo en la mano, se la vio en una actitud desafiante adelante de Darío, uno de los jugadores más nuevos. «Te voy a estar observando», se la escuchó a Furia decirle a su compañero. Frente a esta reacción, el hermanito se quedó mirándola y de inmediato le preguntó: «¿Por qué me decís eso?». En ese momento ella se alejó y no le dio respuesta al hombre, quien quedó confundido con la situación. Rápidamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales, desde donde los seguidores de Gran Hermano expresaron sus críticas ante esta situación reiterada.

Hace una semana, la doble de riesgo incluso despertó las críticas de los seguidores de Gran Hermano en redes sociales. Después de una tensa discusión entre Furia y Emmanuel contra el grupo de Los Bros, conformado por Martín, Bautista y Nicolás, la participante lanzó una catarata de insultos contra sus compañeros. En medio de ese encontronazo, una reacción de Juliana con Arturo, el perro rescatado que ingresó a la casa, generó debate.

«¡Ya está, ya está! ¡Andá para allá!», le grita al can que le ladra arriba de la cama, mientras ella le hace señas para que se vaya. En ese momento, como ya es habitual, se cortó la transmisión para que la gente recién se pueda enterar de lo ocurrido en la próxima gala.

En la plataforma X las opiniones se dividieron. «¿Eso no es motivo de expulsión?», lanzó un usuario. «Si el perro trata de morderte o te ladra está perfecto que lo rete. Es cachorro y tiene que aprender que está mal lo que hace», se diferenció otro en la red social.

«¡Es un animal que sufrió violencia! No se olviden», comentó otro. «Arturo estaba en la cama con el Chino y se le tiró encima a Furia. Todo lo que ella hizo fue darle la orden de salir. La cámara la cortan siempre que Arturo ataca a alguien, lo hacían cuando atacó a Darío, por ejemplo», agregó otro.

Fuente: TeleShow.