FUERZA PATRIA LANZÓ SU PRIMER SPOT DE CARA A LAS ELECCIONES DE OCTUBRE
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El peronismo hizo una nuevo llamado a la unidad para ganar las elecciones legislativas de octubre próximo e imponerle un freno a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.
Recuerda además que fue esa misma unidad y el apoyo de la sociedad la que permitió, el 7 de septiembre pasado asestarle un duro golpe al ajuste del gobierno de Milei con un contundente triunfo en provincia de Buenos Aires por casi 14 puntos porcentuales de diferencia.
Y concluye: «necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei».