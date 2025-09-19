Fuerza Patria lanzó su primer spot de cara a las elecciones de octubre

Tras el gran triunfo del peronismo liderado por el gobernador Axel Kicillof en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria se lanzó este viernes de lleno en la campaña de cara a la compulsa a nivel nacional que se celebrará el próximo 26 de octubre.

En esa línea, Jorge Taiana, el primer candidato a diputado nacional en la lista del peronismo unido en el mayor distrito electoral del país, presentó hoy su primer spot de campaña con un mensaje y un llamado claro y conciso: «unir fuerza para frenar a Milei».

El spot apunta a mostrar que la unidad del peronismo es más importante que las evidentes diferencias internas y por eso aparecen en él, además de Taiana obviamente, Sergio Massa, Juan Grabois, Axel Kicillof y Cristina Kirchner, las espadas más fuertes del espacio.

Con los habituales mensajes cargados de violencia a los que ya nos tiene acostumbrado el presidente libertario y en medio de imágenes de la cada vez más usual represión con la que, junto a Patricia Bullrich, responde a la protesta social, Taiana se pregunta «¿Cómo se detiene una fuerza en movimiento?».