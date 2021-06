FUENTES CASTILLO: ”SÁENZ PEÑA NECESITA UN OBSERVATORIO PROPIO PARA EL MONITOREO DE LA SALUD”

Así se manifestó el Secretario de Relaciones Institucionales del municipio en relación al pedido formulado al Estado provincial respecto a la creación de un Observatorio para el Monitoreo de la Salud en la ciudad termal.

Fuentes Castillo destacó:” Es de suma importancia entender que existe la necesidad de la crear este Observatorio, el cual no sólo puede ser utilizado en esta pandemia de COVID-19, sino que los datos recabados y analizados por dicha institución pueden ser usadas para monitorear y proponer políticas públicas en diversas enfermedades; estableciendo un mapa de situación, no sólo en diferentes tipos de enfermedades sino también en otras áreas sociosanitarias, investigando tanto enfermedades de comportamiento epidémicos (como dengue y otras enfermedades emergentes) como en las llamadas enfermedades no transmisibles ( cardiovasculares, diabetes, hipertensión); y otros aspectos que afectan a nuestra sociedad . Los datos obtenidos pueden ser utilizados para por ejemplo determinar conductas poblacionales de riesgo y así poder avanzar en corregir y modificar las mismas para contar con una población más saludable. Somos concientes que es un desafío muy grande, así como en su momento la ciudad fue pionera en el tema de reciclado y tratamiento diferencial des deposiciones del hogar, en este sentido queremos realizar lo mismo en cuanto al sistema sanitario, pensar en una población más saludable en el hoy y hacia el futuro” finalizó el Secretario de Relaciones Institucionales del municipio.

De concretarse este avance coincidían los especialistas, esto favorecería a la mejor y mayor claridad en cuanto a los datos respecto a conductas puntuales y enfermedades de la sociedad para buscar un mejor porvenir.

