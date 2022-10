FUE A JUGAR A LA POCEADA Y SE ENTERÓ QUE HABÍA GANADO MÁS DE 11 MILLONES DE PESOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Una mujer, trabajadora dela Salud, reveló que no había revisado el extracto hasta ayer y cuando fue de nuevo a jugar a La Poceada de Lotería Chaqueña “me encontré con esta buena noticia”. Las chicas me decían que yo era la ganadora y no lo podía creer”, agregó la señora de 64 años.

En efecto, la mujer fue la única en sumar los cinco aciertos durante el sorteo del pasado martes 25 de octubre, por lo cual se alzó con una suma total de 11.186.045 pesos. Así, momentos de alegría se viven en la Agencia 637 “La Favorita” de Resistencia, ya que en las últimas horas apareció la ganadora del premio de los 11 millones de pesos de la Poceada Chaqueña, correspondiente a la edición del pasado martes 25.

La ganadora había efectuado una jugada manual con los números 07, 22, 48, 65 y 84. “Estamos muy contentos porque la ganadora es una clienta habitual”, remarcó Mauro Besga Nasir, titular de la Agencia 637. “Además, es la primera vez que vendemos el premio mayor de la Poceada”, acotó el agenciero que es escoltado en el trabajo diario de “La Favorita” por las jóvenes Estefanía y Daiana.

“Hace dos años que venimos trabajando con el objetivo de ofrecer un excelente servicio a todos nuestros clientes”, remarcó el agente respecto al local que funciona sobre la calle Ayacucho al 89 de Resistencia.

