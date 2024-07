FUE A CAMINAR Y NO VOLVIO: LA DESESPERADA BUSQUEDA DE UNA ADOLESCENTE DE 13 AÑOS

Una madre denunció la desaparición de una chica de 13 años en la ciudad de Resistencia. Se trata de Ludmila Magali Velázquez,la joven había dicho que salía a caminar este domingo último cerca de las 16.30 y desde entonces no volvió a su casa. La adolescente no cuenta con celular por lo que no pueden comunicarse. Su mamá dijo que no es la primera vez que ocurre algo así, pero nunca se ausentó por tanto tiempo.

La última vez que Ludmila fue vista, la joven vestía con una remera color negra con dibujo de animé, jean color gris oscuro tipo «chupín», zapatilla color gris. Ella es de tez blanca, con cabello teñido (rubio) ondulado y de contextura delgada.

Esta madrugada alrededor de las 4.50 la madre de la adolescente se acercó a la Comisaría Cuarta de Resistencia a radicar la denuncia por la desaparición de la joven ya que habían pasado más de 12 horas desde la última vez que estuvo en su casa por Avenida Moreno.

La adolescente no cuenta con celular, la madre señaló que no es la primera vez que ocurre este tipo de circunstancias, pero que es la primera vez que se ausenta tanto tiempo.