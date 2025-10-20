FRED MACHADO LANZÓ UNA DURA ADVERTENCIA AL GOBIERNO: «SI HABLO, SE CAE EL PAÍS»

A días de ser extraditado a Estados Unidos, el empresario argentino Fred Machado , acusado de narcotráfico por la justicia norteamericana, rompió el silencio y lanzó una fuerte advertencia al Gobierno: «Si hablo, se cae el país».

El mensaje lo hizo público durante una entrevista en Radio Splendid, mientras cumple sus últimas horas de arresto domiciliario, luego de que la Corte Suprema de Justicia habilitara su entrega a las autoridades estadounidenses, prevista para el 5 de noviembre.

«A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’», relató Machado.

El empresario, investigado por delitos vinculados al tráfico internacional de drogas, también expresó su «bronca y decepción acumulada» hacia el diputado José Luis Espert , a quien señaló como beneficiario de su apoyo económico durante la campaña presidencial de 2019.

«Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?», cuestionó. «Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó», añadió.

Consultado sobre qué le diría hoy al legislador liberal, respondió con ironía: «Le diría: ‘Flaco, buenas… te tendrías que haber asesorado mejor, y segundo, no negar cosas que iban a ser evidentes. Entre gitanos no nos miremos las cartas’».

Machado sostuvo además que le prestó un avión y pagó hoteles durante la campaña, aunque aclaró que el «Espert del 2019 no es el Espert del 2025». «El Espert del 25 se convirtió en lo que combate», sentenció.

La extradición de Machado se concretará tras una extensa batalla judicial y diplomática. En Estados Unidos enfrenta acusaciones por asociación ilícita y tráfico de estupefacientes, delitos por los cuales podría recibir una pena severa.