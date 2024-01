FRANCOS ADVIRTIÓ QUE «SE VA A AJUSTAR DE OTRA MANERA» SI NO SE APRUEBA LA LEY ÓMNIBUS

El ministro del Interior, Guillermo Francos, defendió este sábado el proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que se analiza en el Congreso y afirmó que si no se aprueba «se va a ajustar de otra manera» , porque lo que se busca es «conseguir los recursos para llegar al déficit cero».

«El ánimo fundamental (de la Ley Bases) es conseguir los recursos para llegar al déficit cero. No vamos a transar en el déficit cero. Si no se da de esta forma habrá que buscar los recursos de otra manera y, si no sale la ley, habrá que ajustar de otra manera. Pero ajustar se va a ajustar porque si seguimos con déficit público, la Argentina no va a salir del pozo», afirmó Francos en declaraciones a radio Mitre.

El ministro aclaró que «no es el ánimo de la Ley Bases afectar a las economías regionales» y sostuvo que desde el Gobierno «comprenden las inquietudes de los legisladores que defienden los intereses de sus provincias».

En ese contexto, insistió en que el espíritu de la ley «es lograr una Argentina con más libertades, más competitiva, donde los emprendedores puedan desarrollarse».

Dijo que el objetivo del Gobierno «es liberalizar la economía para permitir que se invierta y que se genere más actividad económica» y remarcó que en la ley «son todas modificaciones, reformas, derogaciones que tienen que ver con que la Argentina salga de estas trabas que tiene para desarrollarse».

En ese sentido, el ministro cuestionó que el presidente Javier Milei «no tenga apoyo del Congreso».

«Muchos legisladores apoyan los cambios y otros creen que tienen que defender privilegios de época pasada», manifestó y sostuvo que «ya no hay lugar para privilegios».

FUENTE DataChaco