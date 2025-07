FRANCO MASTANTUONO, SOBRE SU PARTIDA DE RIVER: «REAL MADRID APARECIÓ A MITAD DE AÑO Y CAMBIÓ MIS IDEAS»

El joven subrayó su entusiasmo por llegar a Real Madrid: «Es algo muy especial poder ir a un club así. Para mí, River es el club más grande de América y ahora me voy al club más grande de Europa y seguramente del mundo. Es un sueño. Para cualquier jugador que sea hincha de River esto es ideal, porque estás pegando un salto a Europa donde vas a un club que es enorme, que gana todo, que es el más ganador. Es un reto personal muy grande».

También expresó que se comunicó con el entrenador del Merengue, Xabi Alonso. «Él me llamó y siempre, desde la sinceridad, me habló. Para mí fue muy importante. Irse de River no es fácil pero se me hizo un poquito más fácil en el sentido de que él me haya llamado de la forma en que lo hizo, y por eso también tomé la decisión», reconoció.

El anuncio de Real Madrid sobre la llegada de Franco Mastantuono

Tras varias idas y vueltas, finalmente Real Madrid oficializó la incorporación de Franco Mastantuono, la joya de River de 17 años. De acuerdo con lo informado en el sitio oficial, se incorpora por seis temporadas después de jugar el Mundial de Clubes.

En un texto difundido en las redes oficiales del club, desde el Merengue anunciaron: «El Real Madrid C. F. comunica que Franco Mastantuono será jugador de nuestro club durante las próximas seis temporadas, desde el 14 de agosto de 2025 hasta el 30 de junio de 2031″.

Luego, hablaron sobre la carrera del joven futbolista y comentaron: «Mastantuono se formó en la cantera de River Plate entre 2019 y 2024, y ha formado parte del primer equipo en la pasada temporada 2024-2025. En febrero de 2024, se convirtió en el goleador más joven en la historia de River Plate, equipo con el que ha ganado una Supercopa de Argentina».

«A sus 17 años, también es el jugador más joven en jugar un partido oficial con la selección de Argentina en toda su historia», describieron sobre el récord que batió apenas hace algunos días, cuando vistió la camiseta nacional en el partido de Eliminatorias contra Chile.