FORTALECIENDO LOS CONSORCIOS CAMINEROS: NUEVA MAQUINARIA PARA EL CONSORCIO CAMINERO N°40 DE PUERTO TIROL

La entrega de la maquinaria para el Consorcio Caminero de Puerto Tirol permitirá el mantenimiento de 250 kilómetros de caminos rurales. “Para nosotros es un día de festejo, hemos encontrado esfuerzos compartidos aquí”, dijo el gobernador Zdero y valoró la labor de quienes están al frente de los consorcios camineros: “Tienen esa actitud de realizar una tarea solidaria para mantener los caminos en óptimas condiciones”.

Este sábado, en Puerto Tirol, el primer mandatario provincial sostuvo que la Ley 666-K es un ejemplo y muchas otras provincias del país quieren implementarla “porque la Asociación de Consorcios Camineros nucleados allí, todos los consorcios camineros de caminos rurales de nuestra provincia, nos permiten mantener la red de caminos rurales. Esto significa poder mantener la transitabilidad para la accesibilidad y conectividad, pero fundamentalmente para trabajar en el campo”.

“Esto depende también de un fondo que esa ley establece de Vialidad Provincial, por eso digo esfuerzos compartidos de todas y cada una de las partes para que esta ley, que es una realidad, también pueda ayudarse en esta iniciativa que fue iniciativa de los consorcios camineros a través de la asociación para adquirir maquinarias como estas”.

Por último, el Gobernador resaltó el fortalecimiento para con todos los consorcios camineros de la provincia. “Hace unas semanas atrás estuvimos en Mesón de Fierro entregando maquinaria, lo hicimos en Hermoso Campo y ahora aquí en Tirol”.

La entrega de hoy, se trata de una retroexcavadora PAUNY modelo RTP 100 al Consorcio Caminero N°40 de la localidad de Puerto Tirol destinada al mantenimiento de caminos rurales. La maquinaria, que demandó una inversión de 98 millones de pesos, fue adquirida mediante un esquema de leasing con el Nuevo Banco del Chaco. El consorcio aportó un pago inicial de 30 millones, mientras que el Fondo B de la Ley 666-K cubrió 19,6 millones adicionales como parte del anticipo. El saldo restante, correspondiente a 48,4 millones de pesos, será financiado en 36 cuotas mensuales. De ese total, el Fondo B absorberá el 75% de las cuotas, y el consorcio se hará cargo del 25% restante, según el índice de aporte que le corresponde. Además, el Ministerio de Economía provincial bonificará 10 puntos porcentuales de la tasa de interés, aliviando el costo financiero de la operación.

Esta entrega se enmarca en una política sostenida de fortalecimiento de los consorcios rurales, que permite dotarlos de maquinaria moderna para asegurar la transitabilidad y accesibilidad en zonas productivas del interior chaqueño.

Acompañaron al Gobernador, el presidente de la Asociación de Consorcios, Julio Fantín; el intendente de Puerto Tirol, Humberto De Pompert; el presidente del Consorcio Caminero Nº40, José De Bortoli; el secretario de la Asociación de Consorcios Camineros, Jorge López; el vocal titular y representante zonal, Víctor Covach; el vocal suplente de la entidad, Pedro Radojcovic y el vocal suplente Néstor Dubrava.

JULIO FANTÍN: “ESTO ES POSIBLE GRACIAS A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN”

El presidente de la Asociación de Consorcios, Julio Fantín, destacó el trabajo realizado por el Gobierno provincial y su mirada hacia los consorcios camineros. “Lo que hace el Gobierno es generar la herramienta financiera para que los consorcios puedan adquirir, en este caso, una herramienta como esta retroexcavadora”, puntualizó y añadió: “Otros consorcios están comprando tractores, motosniveladoras, como ya lo hicimos hace unos días en Mesón de Fierro y Hermoso Campo”.

“Esto es posible gracias a la buena administración y al buen desempeño de la comisión directiva. En los consorcios hay gente muy buena, honesta y trabajadora, entonces es posible justamente porque los recursos están, el Gobierno garantiza a través de la herramienta financiera, y Vialidad que hace el seguimiento y monitorea toda esta situación. Trabajamos en forma articulada”, indicó Fantín.

JOSÉ DE BORTOLI: “ESTAMOS MUY CONFORMES”

El presidente del Consorcio Caminero Nº40, José De Bortoli, afirmó: “Esta maquinaria evidentemente nos va a ayudar y colaborar mucho en el trabajo específico que tenemos, que es el mantenimiento de los caminos rurales en la jurisdicción que nos asigna. Estamos muy conformes”.

“Es importante aclarar esto porque no somos un consorcio de la localidad de Tirol, estamos radicados en Puerto Tirol pero tenemos una zona rural que atender. Y como toda zona rural tenemos inconvenientes que muchas veces hay que mejorar alcantarillas, arreglar zanjas, destapar o destrabar cruces de camino, limpieza de banquinas. Es un equipo que no teníamos porque con los tractores que disponemos y los arrastres que tienen los tractores, esas cosas muchas veces no se lograban con la eficiencia necesaria”, comentó.

HUMBERTO DE POMPERT: “ESTA MAQUINARIA ES MUY IMPORTANTE PARA NUESTRA COMUNIDAD” En tanto, el intendente de Puerto Tirol, Humberto de Pompert, subrayó: “Es muy importante para nuestra comunidad porque realmente el consorcio tiene una amplia zona de influencia y de responsabilidad para tratar todo lo que sea caminos rurales y lo que sea la transitabilidad de nuestros alrededores de Puerto Tirol”.

“Tirol está creciendo demográficamente y crece también en la necesidad de que los caminos rurales empiecen a mejorar porque la transitabilidad ya es mayor”, explicó el intendente local y agregó: “Tirol crece y nosotros tenemos que estar a la altura de los pedidos y de las demandas de nuestra comunidad. Por eso, hay que trabajar en conjunto con los consorcios y con el Gobierno provincial”.

Por último, valoró que el gobernador Zdero siempre respondió cuando se lo requirió: “Hoy tenemos un ida y vuelta constante con todos los ministros, y eso es gracias al gobernador Zdero. Ahora podemos atender las demandas y que hace un tiempo atrás no podíamos”.

