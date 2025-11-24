Las autoridades sanitarias insisten en el sostenimiento de los cuidados, atento a los resultados alentadores reflejados al culminar el último conteo semanal. Es importante tener en cuenta que dichas medidas preventivas contribuyen a desacelerar los contagios, por lo tanto, el cumplimiento de las mismas sigue siendo una herramienta muy efectiva para evitar la propagación de la enfermedad.

El nuevo parte provincial de COVID-19, difundido este domingo 23, dio a conocer que en la última semana se realizaron 1917 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 373 de ellos resultados positivos, con un índice de positividad del 19,5%.

Del total, 305 corresponden a la ciudad de Formosa, 23 a El Colorado, 11 a Laguna Blanca, seis a Villafañe y cinco a Estanislao del Campo y Villa Dos Trece.

Gran Guardia y Subteniente Perín con cuatro casos en cada lugar, El Espinillo tres, Clorinda y San Martín Dos con dos y Las Lomitas, La Primavera y Misión Laishí, con un caso cada uno.

Hasta el momento, los diagnósticos activos en la provincia de Formosa son 507, se registraron 274 altas médicas y hay un paciente internado cursando la enfermedad.

Se efectuaron 2412 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19. Finalmente, en el cierre del parte informativo oficial se precisaron los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día domingo 23 de noviembre.

En total, se llevan diagnosticados 151.802 casos, mientras que 149.867 son los pacientes recuperados y 1351 los fallecimientos por coronavirus.