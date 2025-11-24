MÁS DE 100 CONTRAVENTORES NOTIFICADOS BAJO EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN METROPOLITANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de un operativo de control y prevención semanal del personal de la División Patrulla Preventiva y Caminantes.



Entre el 17 y el 23 de noviembre, los agentes realizaron varios controles, intervenciones, demoras y detenciones en el margo del Programa de Prevención Metropolitana. En total, 108 personas fueron notificadas por contravenciones varias, 19 ciudadanos fueron detenidos por delitos y 15 fueron aprehendidos por presentar un pedido de captura.

Por su parte, el personal de Patrulla Preventiva notificó a 93 contraventores, detuvo a 12 ciudadanos por distintos delitos y capturó a ocho buscados por la justicia. A su vez realizaron 1287 consultas al Sistema de Gestión Biométrica y 1201 al Padrón de Motos. Un total de 18 motocicletas fueron incautadas.

Por su parte, el personal de la división Caminantes realizó un total de 626 consultas al Sistema de Gestión Biométrica. Así detuvo a siete personas buscadas por la justicia y a otras siete por diferentes delitos. También notificaron a 15 contraventores y realizaron un total de 5659 consultas al Padrón de Motos.

