FOR EVER VISITA A NUEVA CHICAGO, PARA ACERCARSE A LA PUNTA

El partido será este sábado, desde las 15.10, en Mataderos. El equipo de Daniel Cravero busca volver al triunfo, tras la derrota ante Almagro.

Chaco For Ever enfrentará este sábado, desde las 15.10, a Nuevo Chicago, en Mataderos, por la 17ª fecha de la Primera Nacional, con el objetivo de volver a la victoria y no perderle pisada a los de arriba en la tabla de posiciones.

Tras la inesperada derrota del lunes ante Almagro como local, Daniel Cravero haría tres modificaciones en el equipo.

Así, Álvaro Cuello, Gonzalo Alarcón y Martín Garnerone estarían desde el arranque, aunque debido al mal tiempo, el DT «albinegro» no pudo realizar la práctica de fútbol prevista para el jueves, y el plantel debió entrenarse en una cancha de fútbol 5 ubicada por avenida Alvear y ruta 11.

Por eso, el plantel viajó en la noche del jueves a Buenos Aires, sin hacer el fútbol habitual de los jueves.

No obstante, Cravero tiene previsto tres cambios: el regreso de Cuello, que cumplió su fecha de suspensión por cinco amarillas, en lugar de Gaspar Triverio; el ingreso de Gonzalo Alarcón por Diego Sánchez Paredes, y además, el cordobés Martín Garnerone jugaría por Nicolás Trecco en el ataque.

De esta manera, For Ever arrancaría el partido ante Nueva Chicago con Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Gonzalo Alarcón, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Martín Garnerone y Matías Romero.

El Negro tiene 24 puntos y está noveno en la tabla, mientras que el «Torito» suma 19 unidades.

Relacionado