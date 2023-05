FOR EVER VA RUMBO A PUERTO MADRYN CON LA ILUSIÓN DE UN TRIUNFO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El conjunto dirigido por Diego Osella enfrentará este sábado al Deportivo Madryn, en busca de una victoria que lo saque del complejo momento que atraviesa. El “Negro” no liga adentro ni afuera de la cancha: las inclemencias del tiempo demoraron los vuelos y la travesía a Chubut fue más larga de lo planeado.

Además de las complicaciones adentro de la cancha, en un torneo que lo tiene a mal traer, For Ever tuvo que sortear este viernes las vicisitudes de una caótica jornada generada por las inclemencias del tiempo, y la travesía hacia la lejana provincia de Chubut, donde este sábado enfrentará a Deportivo Madryn, se hizo más extensa de lo planeado.

El partido, válido por la 16° fecha de la Zona B del Torneo de Primera Nacional, está pautado para las 15, y se jugará en el “Coliseo del Golfo”, arbitrado por Julio Barraza.

El “Negro” necesita imperiosamente una victoria, que si bien no lo sacaría automáticamente del puesto de descenso directo que ocupa por estas horas, aportaría y mucho a la confianza de un alicaído plantel, que viene de perder un interesante invicto como local, ante Rafaela.

A pesar de que, desde lo futbolístico, el equipo nunca terminó de funcionar como pretende el cuerpo técnico, más allá de pasajes esporádicos en algunos partidos; el DT Diego Osella haría sólo un cambio obligado por la lesión de Cristian Ibarra.

El antecedente más reciente no llama a la ilusión: por la 13° jornada del torneo pasado, el duelo fue para los de Madryn, y el historial le sonríe a los patagónicos. Sin embargo, For Ever supo mostrar argumentos válidos en reductos difíciles como el de Quilmes o el de Ferro, a pesar de las derrotas.

Relacionado