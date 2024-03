FOR EVER HIZO UN POCO MÁS, PERO NO PASÓ DEL CERO ANTE ALMAGRO

Aunque hizo méritos como para quedarse con la victoria, el Negro igualó sin goles en José Ingenieros.

Chaco For Ever empató este domingo 0 a 0 ante Almagro, por la fecha 7 de la Primera Nacional, y no pudo despegarse más de los últimos puestos de la Zona B.

Fue un partido intenso en José Ingenieros, con varias situaciones de peligro para ambos equipos, sobre todo para el Negro, que hizo un poco más de méritos -sobre todo en el segundo tiempo- para quedarse con la victoria, pero no pudo concretar las chances que tuvo.

Además, el equipo de Diego Osella se mostró sólido en defensa y, como dato positivo, sumó su segundo partido consecutivo sin recibir goles.

No obstante, queda un sabor agridulce para el Albinegro, ya que en el complemento lo tuvo como para ganar, pero falló en la definición.

Con este resultado, For Ever suma seis puntos, y se ubica 14° en la Zona B, aunque aún resta que jueguen Almirante Brown (4) y Gimnasia de Mendoza (5).

En la próxima fecha, el Negro recibirá a Defensores de Belgrano, uno de los candidatos, el lunes 25, a las 21.