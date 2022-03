FOR EVER HACE HISTORIA EN LOS PENALES Y PASA A UNA NUEVA INSTANCIA EN LA COPA ARGENTINA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Con Joaquín Mattalía como máxima figura, Chaco For Ever eliminó al Arsenal de Sarandí, campeón de la edición 2013, de la Copa Argentina 2022. Fueron tres atajados por el arquero chaqueño de los siete ejecutados y así darle el paso al equipo resistenciano a una nueva instancia de la competencia. Por primera vez en esta edición, un equipo de la categoría inferior superó al de una superior, en lo que significó el primer gran golpe de la competición. Así, el conjunto de “Chango” Cravero hace historia pasando por primera vez a los 16avos de la Copa, en donde enfrentará al ganador del partido de mañana en Salta entre Talleres y Güemes.

Si bien DT chaqueño reservó a los habituales titulares para el esperado partido del próximo sábado frente a Belgrano de Córdoba, la diferencia de categorías entre un equipo y el otro no se plasmó en el campo de juego durante el primer tiempo. Con el paso de los minutos, el “Negro” ganó confianza, adelantó sus líneas y si hubiera sido preciso en algún pase hasta podría haberse llevado la victoria parcial al entretiempo.

Por el otro lado, los de Sarandí sólo apostaron a algún que otro remate desde afuera del área de Brochero y Kruspzky, que en todos los casos fueron bien controlados por Joaquín Mattalía, quien jugó en reemplazo de Gastón Canuto. Con la mejora en el juego, fue directamente proporcional el aliento de los muchos simpatizantes chaqueños que llegaron hasta el estadio de Unión de Santa Fe. De todos modos, la primera parte deambuló en imprecisiones y malas decisiones de ambos lados, por lo que el 0 por bando no resultaba ni sorpresivo ni injusto.

A los 2 del complemento, Gaspar Triverio tuvo la más clara hasta ese momento cuando en su intento por empujarla al gol pifió el remate sin generar consecuencias en el arco de Axel Werner. Once minutos después, un gran centro del capitán Enzo Bruno desde la izquierda para que el cabezazo de Fissore -con un arquero vencido- se vaya apenas desviado. Era más el chaqueño y sólo necesitaba plasmarlo en el resultado.

Cuando For Ever acusaba el cansancio físico, a los 42 del segundo tiempo llegó la más clara para el equipo del Viaducto. Lomónaco, prácticamente debajo del arco, desperdició su gran chance con un remate de derecha desviado. Todo hacía presagiar que el pase a la próxima instancia de la Copa Argentina se definiría desde los 12 pasos. Y fue así nomás. No fue más ni futbolística ni anímicamente el equipo de una categoría superior contra el de una instancia inferior que llegó a Santa Fe a jugar con mayoría de suplentes.

Ejecución de penales

La ejecución desde el punto penal generaría una gran cantidad de expectativas, cambios de ánimo y falta de certezas hasta el último disparo. Dos veces estuvo abajo el «Negro» en el marcador, pero la gran figura de la noche apareció en todo su esplendor para atajar tres penales. Así, Joaquín Mattalía, desconocido para muchos hasta esta noche, se quedó con la gloria y el paso a la siguiente instancia.

Ejcutaron: Díaz (ChFE) convirtió; Lomónaco (Ars) convirtió; Triverio (ChFE) al travesaño; Pérez (Ars) convirtió; Canever (ChFE) convirtió; Miloc (Ars), atajó Mattalía; Martínez (ChFE), atajó Werner; Colman (Ars) convirtió; Matías Romero (ChFE) convirtió y Chimino (Ars), atajó Mattalía.

En la serie de uno y uno: Chacana (ChFE) convirtió; Torres (Ars) convirtió; Politano (ChFE) convirtió y Rivero (Ars) atajó Mattalía.

-Síntesis-

Arsenal: Axel Werner; Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez y Damián Pérez; Lucas Brochero, Dardo Miloc, Braian Rivero y Facundo Kruspzky; Sebastián Lomónaco y Alexander Díaz. DT: Leonardo Madelón

Chaco For Ever: Joaquín Mattalia; Agustín Politano, Marcos Fissore, Gastón Martínez y Franco Canever; Gonzalo Alarcón; Enzo Bruno, Gaspar Triverio, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Nicolás Trecco. DT: Daniel Cravero.

Cambios en el segundo tiempo: 4m. Matías Romero por Trecco (CHFE); 12m. Cristian Colmán por A. Díaz (A); 28m. Santiago Valenzuela por Bruno y Lucas Chacana por Allende (CHFE); 29m. Alejo Antilef por Kruspzky (A); 41m. Edwin Torres por Brochero (A); 42m. Oscar Gómez por Alarcón (CHFE)

Definición por penales: Chaco For Ever 5 (convirtieron E. Díaz, Canever, M. Romero, Chacana y Politano; Triverio estrelló el tiro en el travesaño y Werner le atajó a Martínez)-Arsenal 4 (anotaron Lomónaco, Damián Pérez, Colmán y Torres; Mattalía atajó los disparos de Miloc, Chimino y Rivero)

Amonestados: Rivero, Damián Pérez, Suárez (A) Alarcón, Triverio (CHFE)

Cancha: Unión de Santa Fe

Arbitro: Jorge Broggi.

